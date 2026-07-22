Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, se refirió este miércoles a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva de 24 meses y el pedido de captura contra Vladimir Cerrón.

Durante una declaración a los medios, el comandante general de la PNP indicó que se ejecutaron distintos operativos y allanamientos en viviendas para ubicar y capturar a Cerrón Rojas, quien se encuentra prófugo desde octubre de 2023.

“Hay muchas cosas que no se saben, ha habido intervenciones en serie de nueve y diez inmuebles, como cualquier intervención de estas, con autorizaciones de allanamiento del Poder Judicial. Entonces, esas son evidencias incuestionables de que se han hecho”, indicó.

Arriola también informó que sostuvo una reunión con el equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el próximo 28 de julio.

“Hemos tenido una sustentación de los aspectos logísticos, de los recursos humanos de las actividades de inteligencia, de las estrategias legales…”, señaló.

El comandante general de la PNP brindó estas declaraciones tras informar sobre la desarticulación de una banda criminal integrada por peruanos y venezolanos, que estaría vinculada a casos de extorsión contra empresas de transporte urbano e interprovincial.