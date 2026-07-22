El Tribunal Constitucional (TC) anuló la prisión preventiva de 24 meses dictada contra Vladimir Cerrón, luego de declarar fundada la demanda de hábeas corpus presentada en su favor.

El abogado del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, recurrió al TC al sostener que se vulneraron los derechos fundamentales de su patrocinado durante el proceso judicial y solicitó dejar sin efecto la cárcel provisional y la respectiva orden de captura.

Decisión

En su fallo, el máximo intérprete de la Carta Magna dejó sin efecto las decisiones judiciales que rechazaron cambiar la prisión preventiva por una comparecencia, al considerar que se vulneró el derecho a la debida motivación en tales resoluciones, vinculadas a la libertad personal.

“Declarar fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal”, reza el fallo del TC.

Asimismo, declaró nula la Resolución 8, del 3 de junio de 2025, que rechazó la solicitud para variar la cárcel provisional por comparecencia.

También dejó sin efecto la Resolución 3, del 4 de julio de 2025, que confirmó dicha decisión en el proceso por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Pedro Hernández Chávez y fue respaldada por tres de sus colegas. Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa emitieron votos en contra.

Con esta decisión, Cerrón afrontará la investigación bajo comparecencia y quedará sin efecto la orden de captura asociada a la prisión preventiva que lo mantenía en la clandestinidad desde octubre de 2023.