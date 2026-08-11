Fuertes vientos de hasta 30 kilómetros por hora se registraron este martes en la costa de Tacna y provocaron el levantamiento de polvo y arena. El fenómeno redujo la visibilidad en distintos sectores de la región, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Las condiciones llevaron a las autoridades a recomendar precaución a los conductores que circulen por las zonas afectadas. Las ráfagas también provocaron que techos de calamina y esteras estuvieran cerca de desprenderse de algunas viviendas.





Recomiendan protegerse del polvo

La oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Tacna pidió a la población tomar medidas para evitar la exposición directa al polvo y la arena. Entre las recomendaciones figura utilizar mascarillas al salir y permanecer en casa cuando las condiciones sean desfavorables.

La presencia de material en suspensión puede afectar las vías respiratorias, por lo que se pidió reducir la exposición durante los periodos de mayor intensidad. Los conductores también deben mantener la atención debido a la reducción de visibilidad.

El COER Tacna informó que los fuertes vientos continuarán registrándose hasta el 13 de agosto. Las autoridades solicitaron mantener las medidas preventivas durante los próximos días.