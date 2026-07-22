El Congreso de la República comunicó oficialmente al presidente José María Balcázar Zelada que su mandato culmina el 26 de julio de 2026, de acuerdo con lo que señala un oficio firmado por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro.

El documento, identificado como Oficio N.° 193-2025-2026-ADP/PCR y fechado el 22 de julio de 2026, responde al Oficio N.° 216-2026-PR y expone la posición del Legislativo respecto al término del periodo presidencial.

En el oficio, dirigido al jefe de Estado, se señala que, “de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios”, el mandato presidencial actualmente ejercido por Balcázar concluye el 26 de julio de 2026.

Asimismo, el documento indica que, con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática, el mandatario deberá presentarse el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., ante el presidente del Congreso para proceder con la entrega de la banda presidencial.

La comunicación hace referencia al Oficio N.° 216-2026-PR remitido previamente desde el Despacho Presidencial.

Convocan a Balcázar para la entrega de la banda presidencial

Como consecuencia de esa interpretación, el Congreso comunica que José María Balcázar será recibido por el presidente del Congreso el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., para proceder con la entrega de la banda presidencial.

El oficio lleva la firma de Fernando Miguel Rospigliosi Capurro y registra el sello de recepción del Despacho Presidencial con fecha 22 de julio de 2026.