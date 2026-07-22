El congresista Roberto Chiabra, excandidato presidencial y líder del partido Unidad y Paz, se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori para dialogar sobre los principales retos que enfrentará el próximo Gobierno, entre ellos la seguridad ciudadana y las acciones de prevención ante un eventual impacto del fenómeno de El Niño.

Al término del encuentro, Chiabra informó que acudió en representación de su organización política para expresar sus felicitaciones a la mandataria electa y desearle éxito en la gestión que iniciará el próximo 28 de julio.

“He venido como representante de mi partido Unidad y Paz a saludar a la presidenta electa y desearle los mejores éxitos. Hemos conversado sobre los temas más importantes que ella va a tener que afrontar al inicio de su gobierno, que son la inseguridad y el fenómeno de El Niño”, declaró.

Seguridad, fronteras y control penitenciario

El parlamentario sostuvo que el próximo Gobierno deberá actuar con eficiencia desde el inicio para responder a los problemas que afectan a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con el fortalecimiento de la seguridad en las zonas de frontera, el control de los establecimientos penitenciarios y una mayor presencia de las fuerzas del orden para enfrentar delitos como la extorsión.

Según Chiabra, Keiko Fujimori tiene identificados estos temas como prioridades para el inicio de su gestión y considera fundamental atenderlos desde los primeros días de gobierno.

Agenda de reuniones de la presidenta electa

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que mantiene la presidenta electa con distintos sectores de la sociedad durante el proceso de transferencia de gobierno. En los últimos días ha recibido a alcaldes provinciales, representantes de organizaciones políticas, dirigentes sociales y otros actores para recoger propuestas sobre las principales políticas públicas que impulsará su administración.