El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el hábeas corpus presentado contra la prisión preventiva de 24 meses que afrontaba por el caso Los Dinámicos del Centro. A través de sus redes sociales, afirmó que la decisión responde a una arbitrariedad judicial y negó que existieran acuerdos para favorecerlo.

El exgobernador regional de Junín sostuvo que las actuaciones judiciales también tuvieron un impacto en las últimas elecciones generales. Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023.

“El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, publicó.

El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista. pic.twitter.com/VvEWPIRe24 — Vladimir Cerrón (@vladimir_cerron) July 22, 2026

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional?

La sentencia del TC dejó sin efecto las resoluciones judiciales que rechazaron el pedido para variar la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones. El colegiado concluyó que no se justificó adecuadamente la permanencia del peligro de fuga después de que otras decisiones modificaran la situación jurídica de Cerrón.

El fallo fue aprobado por mayoría, mientras que tres magistrados emitieron votos en contra al considerar que la conducta evasiva del exgobernador seguía representando un riesgo procesal.