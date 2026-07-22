Durante siete años, una agrupación sindical cuyos inicios están vinculados al Movadef, el brazo legal de la organización terrorista Sendero Luminoso, ha buscado su reconocimiento formal ante el gobierno.

Se trata de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú o FENATEP), fundada en el 2017 por Pedro Castillo –expresidente sentenciado por conspiración para la rebelión–, y cuya inscripción ha sido revocada más de una vez. Hoy, con una tercera solicitud en curso, el FENATEP podría conseguir un nuevo registro para operar.

El visto bueno le podría ser otorgado por la actual gestión de José María Balcázar, encargado de la Presidencia de la República, y Flavio Cruz, ministro de Trabajo, ambos excongresistas del partido que llevó a Castillo a Palacio de Gobierno: Perú Libre.

Primeros pasos

La organización sindical inició su recorrido como el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP (CONARE-SUTEP) en el año 2003. Considerada una corriente disidente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), desde ese entonces, ya era objeto de atención por parte de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional.

Años después, ya en el 2017, el Comité Nacional de Lucha del CONARE-SUTEP, con su presidente Pedro Castillo a la cabeza, realizaría una huelga magisterial que pondría en jaque al entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El enfrentamiento, con Marilú Martens como ministra de Educación, culminaría en la renuncia de la titular del sector.

Ese mismo año, Castillo y otros adherentes fundaron el FENATEP con base en su antecesora, el CONARE-SUTEP.

Luego, empezaría el camino para conseguir su inscripción ante el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROOSP) del MTPE, incluso sin contar con los requisitos necesarios para ello. Así quedó demostrado tras las dos anulaciones de sus cuestionados registros.

Intentos

Cabe recordar, como su nombre lo indica, que el FENATEP es una federación. La conforman el sindicato regional magisterial de Ica; el sindicato de las bases regionales de los trabajadores de la educación de la región Cajamarca; el sindicato de trabajadores en la educación de Tacna; el sindicato de profesionales en la educación de las bases de Arequipa; el sindicato de trabajadores de las bases magisteriales de la región Loreto; el sindicato regional magisterial de Huancavelica; y el sindicato único regional de trabajadores en la educación de Apurímac.

La primera solicitud de inscripción del FENATEP se presentó el 15 de mayo del 2019. En ese momento, Castillo se desempeñaba como su secretario general. Cinco días después, el MTPE del gobierno de Martín Vizcarra, quien asumió la Presidencia por sucesión constitucional, les otorgó el beneficio.

Fue el SUTEP el que, en octubre del mismo año, alertó que el FENATEP había incurrido en “irregularidades” y pidió que se revise su registro. Tras una evaluación, el MTPE anuló la inscripción el 2 de enero del 2020.

De acuerdo al MTPE, la decisión se adoptó “al no cumplir el (FENATEP) el requisito de acuerdo a ley de respetar sus estatutos”.

Estos fueron la elección de una Junta Directiva, un órgano de gobierno que no se encontraba previsto en los estatutos, y el no adjuntar las ratificaciones de las bases de Cajamarca y Arequipa frente a la decisión de conformar la federación.

La organización impugnó la medida, pero el recurso no prosperó en la vía administrativa (MTPE). Más tarde, el FENATEP recurriría al Tribunal Constitucional (TC) aunque por circunstancias distintas.

Mediante una demanda de amparo, se cuestionó que el Minedu no haya aceptado una serie de pedidos para una negociación colectiva del 2018. Este pedido también fracasó, pues el TC recordó que en aquel momento no había una inscripción vigente.

En julio del 2021, se presentó una nueva solicitud de inscripción ante el MTPE. La agrupación sindical lo hizo tres días después de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo (19 de julio) y seis días antes de su juramentación (28 de julio).

El 30 de julio, con Iber Maraví como ministro de Trabajo, personaje asociado a Sendero Luminoso de acuerdo a atestados policiales de 1981, el FENATEP consiguió su segundo reconocimiento.

En agosto del 2023, se volvieron a identificar inconsistencias y se anuló el registro. Una vez más, las irregularidades halladas estaban relacionadas a la falta de luz verde que debían otorgar las bases aparentemente representadas por la federación. También se impugnó la decisión sin éxito.

Panorama

Para conseguir su inscripción, toda organización sindical debe probar, conforme a su estatuto, la incorporación de otros sindicatos.

Esto debe constar en el acta de la Asamblea General o en el documento que la normativa indique. Este fue el principal punto observado por el MTPE en el procedimiento que terminó con la nulidad de la inscripción.

Precisamente, al ser los afiliados sindicatos y no personas, se exige identificar a cada uno de ellos y su número de registro sindical. La inscripción solo procede si la documentación presentada cumple los requisitos previstos en el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento.

Objetivos

Pedro Yaranga, especialista en conflictos sociales y terrorismo, detalló que el FENATEP tiene el “objetivo político de Sendero Luminoso”.

“No es ningún sindicato paralelo; es un grupo de fachada del Movadef y de Sendero Luminoso. Nació en el 2003 como CONARE-SUTEP y, luego, con el señor Castillo, se convierte en FENATE Perú, aparentemente como un sindicato paralelo al SUTEP. FENATE Perú reivindica las ideas de Abimael Guzmán, de querer tomar la organización gremial más grande de los docentes”, indicó.

En esa línea, remarcó que “lo que pretenden es el trabajo político” y “consideran importante tomar el magisterio porque es este el que educa y enseña a los niños”.

“No solo podrían desarrollar el tema de las agitaciones, sino también la ideologización, que probablemente ya la estén realizando mediante sus sindicatos. Eso es lo más preocupante que puede ocurrir en el país. La Policía está bajando mucho la guardia y ellos están avanzando justamente en ese trabajo, mucho más partidario”, puntualizó.

Luego, recordó la huelga magisterial del 2017 y a “Pedro Castillo como un rostro visible” de ella. Sin embargo, agregó que “detrás de él estaba toda la estructura del Movadef y de Sendero Luminoso, incluyendo gente de Huancavelica, Junín, especialmente de Ayacucho, Apurímac y Puno”.

“En las diversas investigaciones que hizo la Policía aparecían todos esos pesos pesados de Sendero Luminoso. Pero quien era la cabeza visible era el señor Pedro Castillo. FENATE no es ningún sindicato. Ellos trataron de hacerla parecer como sindicato, pero es un grupo de fachada”, señaló.