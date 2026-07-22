La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana denegó la solicitud de inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP) en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) y dispuso el archivo del expediente administrativo.

La decisión fue adoptada luego de que la autoridad concluyera que la organización no cumplió con subsanar la totalidad de las observaciones formuladas durante el procedimiento administrativo.

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Ministerio de Trabajo niega solicitud de inscripción como sindicato a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), gremio vinculado a Pedro Castillo



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¿Por qué se rechazó la inscripción?

Según la resolución, el solicitante no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 58 del Reglamento General de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, ni con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El documento agrega que, al no haberse levantado todas las observaciones notificadas, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto mediante un requerimiento emitido el 25 de junio de 2026.

Dispone el archivo del expediente

En la parte resolutiva, la autoridad dispone:

Denegar la solicitud de inscripción presentada por la FENATE mediante los expedientes N.° 0113020-2026 y N.° 0129311-2026 .

la solicitud de inscripción presentada por la FENATE mediante los expedientes y . Archivar el expediente administrativo.

No obstante, la resolución precisa que la organización conserva el derecho de iniciar un nuevo procedimiento cumpliendo los requisitos legales o de interponer un recurso de apelación, conforme al artículo 207 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

El documento aparece suscrito por Maribel Aróstegui Rodríguez, directora (e) de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.

¿Qué es la Fenatep?

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE Perú o FENATEP) fue fundada en 2017 durante la huelga magisterial encabezada por Pedro Castillo, quien posteriormente llegó a la Presidencia de la República.

Antes de constituirse como federación, la organización tuvo como antecedente al CONARE-SUTEP, corriente sindical disidente del SUTEP que, de acuerdo con informes policiales y diversas investigaciones periodísticas, fue vinculada al Movadef, organización considerada el brazo político de Sendero Luminoso.

Desde su creación, FENATE ha intentado obtener su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP). En 2019 obtuvo un primer registro, que posteriormente fue anulado por el Ministerio de Trabajo al determinar que no cumplía requisitos establecidos en la normativa sindical.

En 2021, pocos días después de la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo, la organización consiguió una segunda inscripción durante la gestión del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví. Sin embargo, ese registro también fue declarado nulo en 2023, luego de que la autoridad identificara nuevas inconsistencias relacionadas con la acreditación de las organizaciones sindicales que conformaban la federación.