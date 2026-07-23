La Comisión de Gracias Presidenciales evaluará la solicitud de gracia presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien busca acceder a ese beneficio por los procesos que afronta por el golpe de Estado.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Luis Jiménez, en medio de la proximidad del feriado largo por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y las Fiestas Patrias, mientras el expediente continúa su trámite en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

El efecto distractor de los feriados podría favorecer los intentos de José María Balcázar de indultar a Castillo, a pesar del impedimento legal. Estos feriados para el Estado empiezan hoy, hasta el 29 de julio. Sin embargo, a nivel privado muchos acatarán el mismo periodo.

“Lo que va a ocurrir es que la Comisión de Gracias Presidenciales tendrá que sesionar y dentro de su sesión ellos analizan los expedientes en trámite. Entonces, lo que probablemente va a ocurrir es que ellos van a tener que pronunciarse y emitir opinión sobre la solicitud”, declaró el ministro Jiménez a la prensa.

Según RPP Noticias, fuentes del MINJUS revelan que se está buscando “la mejor salida legal” para este tema. Sin embargo, al cierre de la edición, el sector no ha informado cuándo se realizará la sesión ni cuál será el sentido de la opinión que emitirá.

Trámite

La solicitud avanzó luego de que la Dirección de la Comisión de Gracias Presidenciales pidiera información al Poder Judicial sobre los procesos penales que afronta Castillo.

La entidad requirió copia de la resolución que dispuso el inicio de la investigación preparatoria o de la disposición de formalización y continuación de esa etapa procesal.

Asimismo, pidió información sobre la fecha de inicio, el plazo de la investigación preparatoria, el estado procesal de cada expediente y precisiones sobre si esa etapa ya concluyó o continúa vigente.