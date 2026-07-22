La magistrada del TC Luz Pacheco se pronunció sobre la decisión del colegiado que anuló la medida de prisión preventiva por 24 meses contra el exgobernador regional de Junín, Vladímir Cerrón, investigado por presunto lavado de activos.

Según detalló Pacheco Zerga, ella, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron en contra del recurso, mientras que Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse apoyaron la decisión de declarar fundado el hábeas corpus interpuesto por la defensa del exgobernador regional.

Pacheco aclaró que el fallo del Tribunal Constitucional no determina la inocencia ni la culpabilidad de Vladímir Cerrón en la investigación vinculada al caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

“Hay que acatar esa decisión, porque esa decisión es mayoritaria; pero, al igual que ustedes, hubiera preferido que sea otra”, indicó.

La magistrada señaló que, para la mayoría del colegiado, la prisión preventiva carecía de una motivación suficiente, ya que las instancias judiciales no explicaron por qué persistía el peligro de fuga luego de dos resoluciones que favorecieron a Cerrón.

“Para la mayoría, la decisión que tuvieron en el Poder Judicial para mantener la prisión preventiva no estaba suficientemente motivada, a mi modo de ver sí lo estaba”, indicó.

“Una de las condiciones o requisitos que le habían puesto a Cerrón era que tenía que comunicarse al menos por Meet [plataforma virtual] al menos una vez al mes, ni siquiera eso lo hizo; y veíamos que aparecía en Twitter, en medios y en conferencias”, añadió.

Si bien expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, Luz Pacheco negó que el Tribunal Constitucional haya sentado un mal precedente para quienes decidan pasar a la clandestinidad al considerar arbitraria una resolución judicial.

Pacheco explicó que la decisión de la mayoría se sustentó en que los jueces no habían expuesto una “motivación reforzada” que justificara mantener la prisión preventiva impuesta el 3 de junio de 2025.

“Eso no tiene ningún juzgamiento jurídico y no se va a amparar una conducta como esa”, sostuvo.

La magistrada también señaló que, tras el fallo, Cerrón Rojas deberá continuar el proceso bajo comparecencia y confió en que el líder de Perú Libre reaparezca.

“Ya corresponderá al fiscal al PJ poner suficientes medidas para garantizar que este señor no se vuelva a fugar”, finalizó.