El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró que José María Balcázar continuará ejerciendo la Presidencia de la República hasta el próximo 28 de julio, fecha en la que se realizará la ceremonia de transferencia de mando a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

A través de su cuenta en la red social X, Rospigliosi explicó que solicitó al mandatario entregar la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, como parte de las coordinaciones para la ceremonia de investidura.

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, escribió el titular del Legislativo.

Le he pedido al presidente de la República, José Maria Balcazar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la… pic.twitter.com/FWVUUAJdx0 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 22, 2026

La banda presidencial será entregada un día antes de la investidura

Rospigliosi indicó que el nuevo presidente del Congreso será quien tome juramento e imponga la banda presidencial a Keiko Fujimori durante la ceremonia del 28 de julio.

Asimismo, enfatizó que la entrega anticipada de la banda no implica el término del mandato presidencial de Balcázar.

“Como es obvio, no habrá un vacío de poder y José María Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28”, sostuvo.

Oficio fija ceremonia para el 27 de julio

El pronunciamiento de Rospigliosi se produjo luego de que se difundiera el oficio enviado a Balcázar, en el que se le solicita acudir al Congreso de la República el 27 de julio, a las 9:00 a. m., para entregar la banda presidencial al nuevo titular del Parlamento.

El documento señala que la medida busca preservar la continuidad del orden constitucional y garantizar una transición institucional durante el cambio de gobierno.