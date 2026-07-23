El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, comunicó mediante oficio al presidente José María Balcázar que su mandato presidencial concluye el 26 de julio de 2026 y que, al día siguiente, deberá entregar la banda presidencial.

“Le he pedido (...) que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente (Keiko Fujimori) el 28 de julio”, escribió en X.

Rospigliosi explicó que si bien Balcázar dejará de ser congresista el 26 de julio, seguirá siendo presidente hasta el 28. “Como es obvio, no habrá un vacío de poder”, detalló. Sin embargo, la faja presidencial será entregada el próximo lunes a las nueve de la mañana.