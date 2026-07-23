El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus presentado por Nicanor Boluarte y ordenó al Poder Judicial excluir al juez Richard Concepción Carhuancho de “intervenir” en el Caso “Los waykis en la sombra”.

El TC concluyó que Concepción vulneró la imparcialidad al incluir en una diapositiva, en el marco de una ponencia ante un grupo de estudiantes, a Boluarte como cabecilla de una red criminal.

Boluarte es acusado de liderar una red de prefectos y subprefectos para favorecer la inscripción de su partido.