La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la prolongación de la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por la investigación que afronta por presunta organización criminal vinculada a casos de corrupción en Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda; donde destaca el caso del Puente Tarata III.

El tribunal declaró infundado el recurso presentado por la defensa del exmandatario y ratificó la ampliación de la medida por 12 meses, por lo que permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2027.

La resolución judicial de la Corte Suprema estableció que la apelación de Castillo no tenía fundamento.

El fallo precisa que “confirmaron el auto apelado, esto es, la Resolución N° 2, emitida el 27 de febrero de 2026, que declaró fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva del procesado Castillo”.