El diputado electo de Fuerza Popular, Pier Figari, afirmó que su bancada aún no ha definido a los candidatos que postularán a la Mesa Directiva del nuevo Congreso y pidió esperar el cierre del plazo de inscripción de listas antes de especular sobre posibles nombres o alianzas políticas.

Tras expresar sus condolencias por el incendio ocurrido en Manzanilla, en La Victoria, Figari señaló que e l tema de la conducción del Parlamento todavía no ha sido abordado por la bancada .

Asimismo, indicó que tampoco se han definido acuerdos con otras fuerzas políticas para conformar una lista de consenso.

El legislador electo reiteró que la elección de la Mesa Directiva se desarrollará conforme a los procedimientos democráticos del Congreso y sostuvo que cualquier anuncio sobre candidaturas deberá realizarse una vez que las listas sean presentadas oficialmente.

Respecto a las presuntas irregularidades detectadas por el equipo de transferencia de Fuerza Popular en la gestión del presidente José Balcázar, Figari aseguró que no conoce los detalles del caso y señaló que serán los voceros encargados del proceso quienes informen sobre los resultados de la evaluación para evitar especulaciones.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre una eventual alianza con otras bancadas, como Renovación Popular, y sostuvo que el próximo Congreso deberá trabajar de manera articulada. En ese sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo y la cooperación entre las distintas fuerzas políticas para atender los principales desafíos del país.