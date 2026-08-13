Personal policial de la Comisaría PNP Cayhuayna, durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”, realizado el 12 de agosto de 2026, logró la desarticulación de la presunta banda criminal autodenominada “Los Fontaneros de Pillco Marca”, con la detención de dos de sus presuntos integrantes, quienes estarían implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado de medidores de agua potable.

La intervención policial se produjo luego de que personal de la Central de Videocámaras de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca alertara sobre la presencia de un vehículo trimóvil de color azul que se desplazaba por la avenida Juan Velasco Alvarado. Según la alerta, sus ocupantes realizaban paradas frente a diferentes viviendas de manera sospechosa y aparentemente observaban las cajas y/o medidores de agua potable.

Ante esta situación, personal policial de la Comisaría PNP Cayhuayna, en coordinación con agentes del patrullaje integrado de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, logró interceptar el vehículo trimóvil de placa de rodaje W6-5917, marca Bajaj, modelo RE Autoriksha Torito 4T LPG, en la intersección del jirón San Diego con la avenida Juan Velasco Alvarado.

Durante la intervención fueron detenidos Walter L. P., de 32 años, y Yoe X. S. V., de 27 años. En poder de uno de ellos se encontró un costal de polietileno multicolor que contenía cinco medidores de agua potable, una tapa metálica de caja de medidor y un fierro metálico de aproximadamente 25 centímetros, con forma de “U”.

Posteriormente, con apoyo de la Central de Videocámaras, el personal policial continuó con las diligencias de verificación, logrando corroborar que los medidores de agua potable habían sido sustraídos. Asimismo, se estableció preliminarmente la presunta vinculación de los detenidos con el hecho investigado.

Los intervenidos, así como los bienes recuperados e incautados, fueron trasladados a la Comisaría PNP Cayhuayna, donde se realizaron las diligencias correspondientes y se comunicó el hecho al representante del Ministerio Público.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada de Flagrancia de Huánuco, a fin de continuar con las investigaciones conforme a ley.