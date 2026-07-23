El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar por 36 meses la investigación preparatoria que se sigue contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el caso “Fondo Mi Vivienda”, vinculado al gobierno del expresidente Pedro Castillo.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Octavo Despacho), a cargo de esta investigación preparatoria.

Según la Fiscalía, la prórroga de la investigación preparatoria resulta necesaria para completar las diligencias pendientes y garantizar el adecuado esclarecimiento de los hechos materia de investigación, evitando así la impunidad.

El pedido de ampliación de la investigación preparatoria fue presentado ante el despacho de la jueza Lorena Sandoval, quien programó para el miércoles 12 de agosto, a las 11:00 a. m., una audiencia virtual en la que evaluará la solicitud con la participación de las partes procesales. Tras ello, emitirá una decisión en los días siguientes.

El entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder abrió esta investigación preparatoria después de que la empresaria Sada Goray admitiera ante el Ministerio Público haber pagado más de cuatro millones de soles en efectivo a Salatiel Marrufo, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, con el fin de que su empresa Markagroup S.A.C. fuera favorecida con contratos durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.