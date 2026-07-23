El reciente libro de Gisela Valcárcel sigue generando comentarios por los episodios de su vida sentimental que aborda. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de referencias a su relación con el fallecido empresario Javier Carmona.

Aunque aseguró no haber leído la publicación, Tula Rodríguez valoró que Gisela Valcárcel no incluyera a Javier Carmona, padre de su hija Valentina, en las memorias recogidas en su libro.

Rodríguez señaló que mantener a Javier Carmona fuera de la publicación evita que su hija sea nuevamente expuesta a comentarios vinculados con el pasado de sus padres.

“ No sabía del libro y no sabía de lo que me comentas. Se lo agradezco, porque todo lo que tenga que ver con que a mí me ataquen, que ya estoy acostumbrada, siempre va a afectar a Valentina, que ella es una señorita ya ”, expresó a Malvina Espectáculos.

Por otro lado, Rodríguez afirmó que no existe resentimiento hacia la conductora y destacó que espera que su nueva publicación tenga éxito.

“ Antes de saberlo, igual te decía que de todo corazón, que le vaya bien. Yo no tengo que guardar ninguna incomodidad con nadie. Al contrario ”, manifestó.

Tula Rodríguez supera operación de emergencia y envía mensaje de tranquilidad

La conductora y actriz Tula Rodríguez fue sometida a una operación de emergencia tras presentar fuertes dolores ocasionados por cálculos en la vesícula.

La propia figura de televisión informó sobre su estado de salud a través de un video publicado en sus redes sociales.

Antes de ser intervenida, Tula Rodríguez contó que había acudido a una clínica luego de experimentar molestias durante varios días. Explicó que, tras ser evaluada por una especialista, le recomendaron ingresar de inmediato al área de emergencias para recibir atención especializada.

Luego de la cirugía, la conductora tranquilizó a sus seguidores al confirmar que la operación fue exitosa y que ya se encontraba en proceso de recuperación. “Gracias a Dios, todo bien. Estoy en recuperación”, expresó desde el centro de salud.

Tula también confesó que uno de los momentos más difíciles fue antes de ingresar al quirófano, cuando pensó en su hija Valentina. “Me dio un poco de miedo porque mi hija solo depende de mí. Tenía que salir de esta”, comentó, al recordar la incertidumbre que sintió antes de la intervención.

La actriz reveló que, al despertar de la anestesia, lo primero que hizo fue comunicarse con su hija para tranquilizarla y asegurarle que se encontraba fuera de peligro. Además, agradeció las muestras de apoyo y aseguró que afrontará su recuperación “un día a la vez”.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales, luego de que la conductora compartiera detalles del delicado momento de salud que atravesó.