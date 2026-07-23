Stefano Meier da un nuevo paso en su carrera al debutar en el teatro musical con Mamma Mia!, la aclamada producción que se presenta en el Teatro Peruano Japonés hasta el 6 de septiembre. El actor se suma a un elenco que da vida a una de las historias más queridas del género, acompañada por los inolvidables éxitos de ABBA.

En diálogo con Correo, Meier comparte cómo fue enfrentarse al desafío de cantar, bailar y actuar sobre el escenario, revela los aprendizajes que le dejó el proceso de preparación y reflexiona sobre el crecimiento que le ha significado asumir un reto completamente distinto a los que había afrontado hasta ahora.

—“Mamma Mia!” es una obra muy querida por el público y con canciones que varias generaciones conocen de memoria. ¿Qué fue lo que más te atrajo de este proyecto y qué te convenció de aceptar el reto?

El reto es bien grande porque son tres cosas a la vez: bailar, cantar y actuar. Yo creo que lo más difícil es ensamblarlo todo. Entonces, cuando yo escuché el proyecto, encima, en teatro musical, era algo que hacía tiempo quería hacer. Eso fue suficiente para que yo quisiera decir: “ Quiero probar y retarme a hacer algo nuevo ”.

—En un musical, el actor no solo interpreta: también debe sostener una exigencia vocal, física y emocional. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste durante la preparación de esta obra?

Las coreografías y, luego, a eso añadirle la capa de que hay que cantar . Yo creo que esas dos cosas juntas, pero en especial el baile, porque hay muchos bailarines muy talentosos y de mucho nivel en la obra. Entonces, el reto es no desentonar con el resto.

—El público suele llegar a “Mamma Mía!” con una conexión previa por las canciones. ¿Cómo se enfrenta un actor al desafío de sorprender a espectadores que ya tienen una relación emocional con la historia?

Claro, eso también es otro reto porque hay mucha gente que es fan, ya sea de ABBA por las canciones icónicas que tiene o de la historia como tal. De hecho, existe un fandom muy grande desde la primera vez que se hizo este musical. Entonces, el día del estreno hubo gente incluso vestida, por ejemplo, con el vestuario de Gustavo Mayer, quien interpreta a Sam. Hay una expectativa muy grande, pero creo que, gracias al lindo trabajo que han hecho todos, se ha logrado traer a la vida este musical tan bonito.

—Vienes de una familia vinculada al mundo artístico. ¿Cómo ha influido esa cercanía con la actuación y el entretenimiento en la manera en que construyes tu propia carrera?

Solo tomando un proyecto a la vez, haciendo las cosas que también me suman a la carrera a mí como artista, como este nuevo reto, y tomando un proyecto a la vez. Creo que así se va construyendo. Todos tenemos planes a futuro, pero creo que lo mejor es disfrutar cada proyecto y cada oportunidad que vaya llegando, abrazándola y sacándole el jugo a lo que llegue.

—¿Qué has descubierto sobre ti mismo durante este proceso que no habías identificado en otros trabajos?

Durante este proceso, por ser la primera vez que hago teatro musical, creo que me imaginaba lo complejo que podría ser. Aún más porque hay más detalles de los que, a veces, uno no se percata. Al ser parte de un ensamble más grande, todo está conectado y cualquier paso, cualquier armonía o nota, todo es importante para que encaje. Son detalles, pero hacen que esta máquina funcione.

Eso es lo bonito de este musical. Creo que, en particular, es una obra que se mueve en conjunto: todos brillan, todos tienen que estar conectados porque, si no, no funciona, no avanza.

—“Mamma Mía!” habla sobre los vínculos, las decisiones del pasado y las segundas oportunidades. ¿Qué reflexión personal te deja esta historia más allá del escenario?

Es una bonita obra para reflexionar, crecer y reflexionar sobre quién es uno mismo, sobre qué te hace ser tú: si es la familia, si son tus vínculos o si es un sueño que tengas. Cada uno se lleva un mensaje distinto, de acuerdo con su percepción, pero creo que también habla de la búsqueda de uno mismo, y eso es bien bonito.

—Después de vivir esta experiencia, ¿qué nuevos desafíos artísticos te gustaría explorar?

Me gustaría explorar personajes más antagónicos. Yo creo que todavía hay mucho por explorar, hay muchas cosas buenas que se están haciendo y, como dije hace un rato, cualquier nuevo reto para mí es una oportunidad para explorar algo nuevo.