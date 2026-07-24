Fernando Rospigliosi, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, remitió un nuevo oficio al presidente José María Balcázar para precisar que su mandato finalizará el 28 de julio, luego de que Keiko Fujimori preste juramento como presidenta.

La aclaración fue realizada tras la controversia generada por un documento anterior.

El titular del Parlamento explicó que el oficio enviado previamente, en el que se indicaba que la gestión presidencial culminaría el 26 de julio, dio lugar a interpretaciones que calificó como especulaciones.

También afirmó que se trató de una “tormenta en un vaso de agua” y sostuvo que “José María Balcázar es presidente hasta el 28”.

En el nuevo documento, Rospigliosi señala que la entrega de la banda presidencial puede efectuarse el 28 de julio, al inicio de la ceremonia de transferencia de mando. También precisa que este acto tiene únicamente un carácter protocolar y de custodia, por lo que no modifica la continuidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

“Se mantiene de conformidad con la continuidad institucional y conservación del orden constitucional, hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la presidenta electa el 28 de julio de 2026”, se lee en el oficio.