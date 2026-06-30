Ayer a las 2:45 de la tarde, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de las actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial.

La candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) le ganó las elecciones a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP) por 49,641 votos.

Así, llegará a ocupar el sillón presidencial por los próximos cinco años.

Así, llegará a ocupar el sillón presidencial por los próximos cinco años y se convertirá en la primera mujer elegida presidente del Perú.

Cabe precisar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a Keiko Fujimori el miércoles 15 de julio.

Keiko Fujimori fue elegida para el periodo 2026 - 2031. (Foto: Captura Canal N)

NÚMEROS

En el Perú, Roberto Sánchez obtuvo 50.088% (9,060,022 votos) y Keiko Fujimori alcanzó 49.912% (9,028,008 votos).

Es decir que si bien el izquierdista ganó en territorio nacional, lo hizo por solo 32,014 votos.

Mientras que en el extranjero, la lideresa naranja se impuso con un 63.208% (195,388 votos) y Sánchez consiguió un 36.792% (113,733 votos).

Por lo tanto, la diferencia por la que Keiko le ganó a Sánchez en el extranjero fue de 81,655 votos.

En total, 19,683,383 peruanos fueron a emitir su voto, lo que representa un 72.033% de participación ciudadana.Del total de votos, hubo 1,167,836 nulos y 118,396 en blanco.

Cabe recordar que Keiko Fujimori postuló cuatro veces a la presidencia.

En 2011 postuló por primera vez a la presidencia y llegó a segunda vuelta contra Ollanta Humala.

Este último le ganó por 447,057 votos.

En 2016 se presentó nuevamente y pasó a segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski.

En aquella oportunidad perdió por tan solo 41,057 votos.

En el 2021 se presentó por tercera vez.

Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta con Pedro Castillo de Perú Libre.

En medio de denuncias de presunto fraude, Keiko perdió por 44,058 votos.

Roberto Sánchez ganó en territorio nacional (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)

ACCIONES

Tras conocer el conteo final, Keiko emitió un breve pronunciamiento en redes sociales, espacio en el que recordó que todas las actas observadas ya fueron resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Esperamos la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, escribió.

Posteriormente, declaró desde los exteriores de su casa.

“(Estoy) muy contenta. Recibimos este resultado con gran responsabilidad sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que esperará unos días por la proclamación de resultados.

“Tenemos que nombrar los equipos de transferencia y armar el Gabinete”, dijo.

Consultada por quienes van a integrar su futuro Gabinete Ministerial, dijo tener nombres tentativos, pero no anunciará ninguno.

“Tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al Fenómeno del Niño que ya llegó. Lamentablemente, el gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto, vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a este trabajo”, precisó.

En otro momento, recordó que esta es su cuarta postulación a la presidencia.

“Mi mensaje es sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice que ´a la tercera va la vencida´, en este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero con esfuerzo, perseverancia, uno puede conseguir sus objetivos”, indicó.

Sobre la posibilidad de conversar con Roberto Sánchez, Keiko aseguró que las puertas del diálogo siempre estarán abiertas, para su contrincante de la segunda vuelta y para los líderes de los partidos políticos con o sin representación en el Congreso.

“Acá lo importante es trabajar por el futuro del Perú y el desarrollo de los peruanos”, manifestó.

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

REACCIONES

Una de las primeras integrantes de Fuerza Popular en reaccionar a los resultados al 100% fue Patricia Juárez, actual congresista y reelegida para ser senadora.

“Estoy muy contenta. Hemos estado siguiendo cada minuto y faltaban 2 o 3 actas. La verdad ha sido muy lindo, muy emocionante. No podemos dejar de estar contentos con este resultado”, indicó.

En diálogo con canal N, la fujimorista dijo esperar que Roberto Sánchez reconozca los resultados definitivos.

“Vienen tiempos de consenso, de crecimiento para el país, de paz, que en realidad es lo que esperamos todos. Estamos muy satisfechos. Ha sido un trabajo de todos los militantes, de nuestra candidata que ha estado impecable en primera y segunda vuelta. Creo que es un triunfo muy merecido para Keiko”, precisó.

Patricia Juárez dijo que este es un triunfo bien merecido para Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)

La congresista Norma Yarrow de Renovación Popular también felicitó a Keiko Fujimori.

“Ya tenemos una virtual presidencia. Mi saludo a Keiko Fujimori por este nuevo reto”, señaló.

La reelegida diputada también le envió un mensaje a los que todavía no aceptan los resultados.

“Concluido el proceso electoral, corresponde mirar hacia adelante, respetar la voluntad popular, fortalecer nuestra democracia y trabajar por el Perú. Desde el Congreso ejerceremos una labor firme, independiente y siempre pensando en los peruanos”, recomendó.

La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) se pronunció en el mismo sentido.

“Le deseo el mayor de los éxitos en la enorme responsabilidad de conducir los destinos del país. Confío en que esta nueva etapa permita fortalecer nuestra democracia, promover la unidad de todos los peruanos y construir los consensos que el Perú necesita para avanzar con estabilidad, desarrollo y respeto a las instituciones”, afirmó.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, también felicitó a Keiko y le deseó el mayor de los éxitos.

“Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos”, dijo.

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, destacó que “el Perú ha hablado a través de las urnas”.

“Expreso mi respeto por la voluntad democrática de los peruanos reflejada en el conteo oficial de actas, que da como ganadora a Keiko Fujimori. Corresponde ahora a las autoridades electorales culminar el proceso conforme a la ley”, señaló el podemista.