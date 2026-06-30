Las felicitaciones internacionales a Keiko Fujimori continúan tras la confirmación de su victoria en las elecciones presidenciales de Perú. Este martes 30 de junio, los gobiernos de Israel, Uruguay y Panamá enviaron mensajes oficiales en los que saludaron su triunfo y manifestaron su disposición a reforzar los vínculos diplomáticos con el país.

Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitó a la presidenta electa a través de un mensaje publicado en español en la red social X.

“Le deseo mucho éxito. Perú e Israel son amigos cercanos que comparten valores comunes y confío en que juntos seguiremos fortaleciendo nuestros lazos y promoviendo la cooperación en muchos ámbitos para beneficio de ambos pueblos”, expresó.

Uruguay

Por su parte, el Gobierno de Uruguay difundió un comunicado en el que felicitó a Fujimori por su victoria en la segunda vuelta electoral y reafirmó su compromiso de “continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”.

Panamá

Desde Panamá, la administración del presidente José Raúl Mulino también saludó la elección de la líder de Fuerza Popular y destacó la participación democrática del pueblo peruano.

Asimismo, el Ejecutivo panameño expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Fujimori, Perú continúe avanzando “por la senda del crecimiento económico, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de todos sus ciudadanos”.

Resultados oficiales de la ONPE

Los resultados finales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que Keiko Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos (9′223,396 sufragios), mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49.865 % (9′173,755 votos).

La diferencia final fue de 49,641 votos, lo que convirtió a esta en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados el próximo viernes. Posteriormente, el 15 de julio Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa y el 28 de julio asumirá el cargo para el periodo 2026-2031.