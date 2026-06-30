Delincuentes que se desplazaban en una motocicleta atacaron a balazos la vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz, ubicada en la calle Tarapacá, en el distrito limeño de Comas.

Según RPP, el ataque se produjo mientras el hermano de la parlamentaria cenaba junto a su hija en el segundo piso de la vivienda. En ese momento, los criminales llegaron hasta el frontis del inmueble, realizaron varios disparos y huyeron rápidamente, incluso pasando cerca de una caseta de Serenazgo ubicada en dicha zona.

“Estábamos acá en la sala y se escucharon todos los disparos ahí en la ventana. No sé qué habrá pasado, habrá habido una equivocación, qué sé yo. Fueron cinco disparos en la ventana que ha atravesado mi sala y, gracias a Dios, no ha pasado nada más”, declaró la víctima.

El hermano de la congresista afirmó desconocer el motivo del ataque y aseguró que no tiene problemas con terceros. También precisó que nunca recibió amenazas extorsivas ni pedidos de pago de cupos. Además, indicó que los delincuentes dispararon directamente contra la vivienda y escaparon sin dejar algún mensaje.

Tras el ataque, peritos de criminalística de la Policía Nacional, junto con un representante del Ministerio Público, realizaron las diligencias en la escena. Durante la inspección, encontraron varios casquillos de bala en la vía pública y verificaron que cinco proyectiles alcanzaron la ventana y la estructura del primer piso del inmueble.

Luego de ser informada del atentado, la congresista Kira Alcarraz se dirigió a la vivienda de su hermano para acompañar a su familia y verificar los daños materiales. Tras permanecer unos minutos en el lugar, se retiró.

El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, que continuará con las investigaciones para identificar a los autores del atentado y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.