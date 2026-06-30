La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que, desde el miércoles 8 de julio de 2026, será obligatoria la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para ingresar y movilizarse en las estaciones del primer tramo operativo de la Línea 2 del Metro de Lima.

Esta disposición administrativa marca el inicio del proceso hacia un sistema de recaudo único integrado, que tiene como objetivo unificar los medios de pago en el transporte urbano regular.

De acuerdo con las disposiciones del organismo técnico, los usuarios regulares podrán adquirir el nuevo dispositivo de plástico desde este miércoles 1 de julio en los puntos de venta autorizados.

El dispositivo tendrá un costo de S/7.50 y podrá comprarse en boleterías y máquinas expendedoras de las cinco estaciones habilitadas, en horario de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

Los peritos tecnológicos de la ATU detallaron que la Tarjeta Interoperable incorpora un sistema de seguridad informática avanzado, con claves de encriptación que evitan fraudes o clonaciones, así como una memoria interna que registra validaciones, saldos y datos del titular.

Las tarjetas presentarán diseños diferenciados para distinguir cinco categorías de usuarios: general, estudiantes, efectivos de la Policía Nacional del Perú, bomberos y personas con discapacidad permanente.

El organismo regulador indicó que, aunque será obligatorio el uso de la tarjeta en las compuertas electrónicas para el ingreso y salida de los andenes subterráneos, esta validación no generará descuentos ni exigirá recargas económicas.