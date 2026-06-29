El distrito de Chorrillos conmemoró este 29 de junio el aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra con un desfile cívico-militar realizado en el malecón Grau. La ceremonia reunió a representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y diversas organizaciones civiles para rendir homenaje al mártir de la independencia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el retorno de los pescadores artesanales, quienes encabezaron nuevamente el desfile luego de tres años de ausencia. Su participación marcó la reapertura de una tradición ligada a la identidad del distrito.





Regreso de los pescadores al desfile

Los pescadores artesanales volvieron a ocupar el primer lugar del recorrido conmemorativo después de no participar en las ediciones anteriores. Los propios integrantes del gremio señalaron que su ausencia respondió a la falta de diálogo con la anterior gestión municipal.

Su retorno fue recibido por vecinos que asistieron al homenaje en el malecón Grau. La presencia del gremio permitió recuperar una de las actividades tradicionales de esta fecha en Chorrillos.

El desfile contó con la participación de más de 100 delegaciones conformadas por integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y distintas instituciones civiles. La actividad se desarrolló como parte de las celebraciones por el aniversario del sacrificio de José Olaya.

La ceremonia reunió a autoridades, organizaciones y ciudadanos en uno de los actos cívicos más representativos del distrito. El homenaje se realizó en el malecón Grau, frente al litoral chorrillano.

El legado de José Olaya

José Olaya Balandra nació en Chorrillos y desempeñó un papel como enlace entre las fuerzas patriotas del Callao y Lima durante el proceso de independencia del Perú. Su labor consistió en trasladar comunicaciones entre ambos frentes en medio del conflicto con las fuerzas españolas.

El pescador fue fusilado el 29 de junio de 1823, cuando tenía 31 años, luego de negarse a revelar la identidad de las personas involucradas en las comunicaciones que transportaba. Su muerte lo convirtió en uno de los símbolos de la independencia peruana.

Durante la ceremonia también se recordó una de las frases atribuidas a José Olaya, que representa su compromiso con la causa independentista. En el acto conmemorativo se evocó la expresión “Si mil vidas tuviera, gustosas las daría por mi patria”, como parte del homenaje a su legado histórico.