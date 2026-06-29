Después de cinco meses de la desaparición de Marializ Duende Malafaya, su expareja Peter Carvajal confesó ante las autoridades ser el responsable de su muerte. El caso era investigado desde enero, cuando la joven de 19 años perdió comunicación con su familia tras salir de su vivienda.

La víctima había informado que se reuniría con su expareja con la intención de terminar su relación sentimental. Tras esa salida, dejó de responder llamadas y no volvió a establecer contacto con sus allegados.

Poco después, sus redes sociales y su teléfono dejaron de tener actividad. Esta situación generó preocupación en su entorno familiar, que inició de inmediato la búsqueda.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

¿Dónde ubicaron al sospechoso?

La denuncia por desaparición permitió el inicio de las diligencias policiales para ubicar a la joven. En el desarrollo de la investigación, se detectaron contradicciones en la versión inicial brindada por Peter Carvajal.

El investigado fue localizado posteriormente en la localidad de Orellana, en la región Ucayali, tras un operativo de búsqueda. Su detención se produjo a varias horas del lugar donde se perdió el rastro de la víctima.

Según su relato ante la Fiscalía, el hecho ocurrió dentro del departamento que compartía con la víctima en el distrito de Surquillo. A pesar de la confesión, el asesino confeso no ha precisado el paradero de los restos de la joven. Solo indicó una ubicación general sin detallar el lugar exacto. La familia de la víctima solicitó que se esclarezca esta información para poder recuperar el cuerpo.

👉🏼DATO

Las autoridades ya trabajan en la reconstrucción de los hechos durante la mañana de este lunes. La hipótesis policial señala que la joven habría sido descuartizada en su casa de Surquillo y sus restos habrían sido arrojados a un contenedor de basura en San Borja.

Dirincri inicia reconstrucción del crimen con la colaboración del detenido Peter Carvajal. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec