Un voraz incendio consumió la noche de este lunes una fábrica de muebles ubicada en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Pachacútec, en Villa El Salvador. El fuego se extendió y afectó cuatro viviendas cercanas.

Los bomberos movilizaron unas 13 unidades para atender el incendio, registrado alrededor de las 6:30 p.m. Además, efectivos de la Policía Nacional y agentes del Serenazgo de Villa El Salvador cercaron el área para mantener alejados a los vecinos.

Según RPP, varias personas intentaban retirar productos del interior de la fábrica, situación que dificultó las labores para controlar el siniestro.

Luego de aproximadamente tres horas, los bomberos lograron confinar el incendio, evitando que el fuego continuara propagándose. Sin embargo, las labores para extinguirlo por completo continuarán durante toda la madrugada.

Una mujer gestante de 19 años sufrió una caída cuando transitaba cerca de la fábrica y resultó herida. Además, un joven de 18 años presentó malestares tras inhalar humo. Ambos fueron llevados a un hospital para ser atendidos.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del incendio que ocasionó graves daños materiales en la fábrica.