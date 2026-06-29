Daniel Urresti será candidato a la alcaldía de Lima y se muestra confiado en poder trabajar en conjunto con la virtual presidenta Keiko Fujimori.

En entrevista con Correo, el exministro del Interior dice que Lima necesita un alcalde que se quede los cuatro años, en alusión -sin mencionarlo- a Rafael López Aliaga.

¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

La ciudad se encuentra menos segura que hace cuatro años. El último periodo de la alcaldía no ha podido coadyuvar en la lucha contra la delincuencia. Lima necesita sentirse más segura y creo que tengo las capacidades para lograr eso. Me siento capacitado para ser el nuevo alcalde de Lima, continuar y desarrollar nuevas obras, pero sobre todo, devolverle tranquilidad a la ciudad.

¿Qué le daría a los que no han definido su voto?

Que tengan esperanza. Lima merece más. Lima merece obras ejecutadas al 100%. Lima no se merece obras inauguradas al 15%, al 20% de su avance. Lima merece que un alcalde dure los cuatro años. Lima merece un alcalde que se compre el pleito por los cuatro años, que trabaje todos los días por la ciudad durante los cuatro años. Lima no merece alguien que ingrese solamente por cálculo político para retirarse dentro de dos años. Necesitamos un alcalde de cuatro años.

Daniel Urresti fue liberado luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena por el caso Hugo Bustíos. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

Postula por el partido de Podemos que no ha tenido buenos resultados en la primera vuelta, ¿a qué se debe esto? ¿por qué no pasaron la valla?

Podemos quedó undécimo en la votación, no tuvo una gran votación y el partido aceptó eso con dignidad y la decisión del pueblo. Es por eso que tomó medidas drásticas e inmediatas. Primero, disolver la bancada de Podemos en el Congreso. Segundo, se dispuso que el partido se reorganice desde cero, para lo cual se nombró como secretario general al señor Luis Gallardo. Entre lo que se está haciendo con un comité es analizar las aristas que han conducido a ello (...). La inscripción ya se perdió, entonces, entre las cosas que se han decidido es que el presidente partido, José Luna Gálvez, regrese a sus actividades privadas, toda la organización del partido está en manos del secretario general y el comité que se ha nombrado.

¿La presencia de Raúl Noblecilla les jugó una mala pasada?

Bueno, está entre una de las cosas que se están determinando porque podría mencionar algunas cosas a simple vista como la campaña de “Por esto No”, donde incluyeron a Podemos Noblecilla, el que yo no pude ser el candidato presidencial porque estaba en prisión y más.

Mencionó que José Luna Gálvez retornó a sus actividades privadas, ¿esto es para alejar su imagen de Podemos porque tiene una investigación?

No, es una decisión personalísima. El doctor Luna Gálvez ha tomado esa decisión, ha dejado el partido y se está dedicando a sus actividades empresariales.

Daniel Urresti asegura que José Luna retornó a sus actividades empresariales y se alejó del partido. Composición: Diario Correo.

¿Cree que la imagen del señor José Luna pueda afectar su candidatura?

No, porque ya no tengo nada que ver con el partido, excepto por la inscripción. Yo tengo total independencia para poder tomar todas las decisiones sobre mi campaña.

Si gana, ¿no veremos al señor José Luna, a su hijo u otros dirigentes del partido en la Municipalidad?

No, no, no. El doctor José Luna se ha apartado del partido hasta que este se reorganice y se vuelva a reinscribir. No tengo nada que ver con él. El hijo del doctor Luna es uno más en el partido. Él está postulando para la alcaldía de San Juan de Lurigancho y es todo el papel que tendría.

¿Es usted quien toma las decisiones?

Totalmente. Yo tomo todas las decisiones, soy totalmente independiente en ese sentido, tengo toda la responsabilidad y el doctor Luna no tiene nada que ver con ello.

Usted lidera la intención de voto con el candidato Carlos Bruce ¿por qué votar por usted y no por él?

A los electores les pregunto, ¿se sienten más seguros qué hace cuatro años? Y la respuesta es simple, no, porque la Municipalidad de Lima no ha hecho nada, nada que sea viable, que sea palpable para luchar contra la delincuencia y lograr que la ciudad se sienta más tranquila. Lima merece más, que se terminen las obras que iniciaron, pero sobre todo merece seguridad ciudadana que pienso liderar.

Usted fue ministro del Interior, el señor Bruce ministro de Vivienda, pero al igual que usted tampoco estuvo la alcaldía de Lima, ¿la diferencia es que usted puede dar seguridad y él no da esa garantía?

No sé cuál será el plan del señor Bruce, no lo conozco, pero lo que sí estoy seguro es que el que más sabe de seguridad ciudadana en estas elecciones soy yo y tengo claro en mi plan de gobierno qué es lo que vamos a hacer contra la delincuencia.

Hay una delincuencia común que en este momento debido a que los titulares se están dedicando a las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión y al sicariato. Bueno, ya no se ve tanto en los medios la delincuencia común, pero la delincuencia común sigue cambiando, te siguen robando los celulares, te siguen asaltando en la calle, siguen trabajando estos marcas que en cualquier momento te asaltan. Para esa delincuencia común nosotros estamos proponiendo como solución, la implementación de 100 equipos ternas. Actualmente hay entre 30 y 40 equipos ternas para todo Lima, 11 millones de habitantes. No es suficiente, necesitamos implementar 100 equipos ternas más que se dedicarán a trabajar en diferentes puntos de Lima, de acuerdo a mapa del delito. Un equipo terna tiene la misión de capturar a un delincuente. Esa es su misión. En el día debe capturar un delincuente y ellos, los ternas, conocen las zonas donde se roba en flagrancia. Muy bien, eso con delincuencia común.

¿Cómo prevención?

Como prevención necesitamos construir cuatro mega complejos policiales que al mismo tiempo tengan sus centro de flagrancia con la presencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estos cuatro mega complejos policiales contarán además con todas las unidades técnicas y tácticas que la Policía Nacional del Perú requiere su lucha contra la delincuencia. Estos megacomplejos policiales se construirán en el norte, el centro, el este y el sur de la ciudad.

¿Contra el sicariato?

Contra lo que es contra lo que es el sicariato y la corrupción, los que se dedican, los que están persiguiendo este tipo de delincuencia es la División Contra la Corrupción y el Sicariato. Pero esta división de la policía tiene dos grandes problemas. Uno, la falta de logística, la falta de tecnología de primer nivel, de tecnología de punta y la falta de personal. La Municipalidad de Lima es un convenio con la Policía Nacional, se compromete a darles toda la logística que ellos necesiten, incluyendo el software y el hardware del primer nivel que les permita a geolocalización y otras actividades que ellos necesitan conocer de tal manera que apenas tengan el teléfono del cual se está pretendiendo hacer una extorsión, puedan localizarlo físicamente qué punto se encuentra y capturar al delincuente. Pero también necesitan personal y ellos saben qué personal necesitan, saben a quién necesitan contratar y no lo contratan por la falta de dinero, la Municipalidad en ese convenio se va a se va a comprometer a pagar los sueldos de esas personas que se necesitan con una división anticorrupción y contra la corrupción y el sicariato fuerte, renovada, repotenciada, se va a lograr. Hay muchos alcaldes que se están dando la mano diciendo que la seguridad ciudadana es problema solamente de la policía y eso es falso, la misma Constitución dispone, la misma Constitución dice claramente que el alcalde tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana en coordinación con la Policía.

Daniel Urresti señala que él sabe más sobre seguridad ciudadana, al ser consultado por su competidor Carlos Bruce. (Foto: GEC)

¿Cuáles son sus propuestas para el transporte en Lima?

El gran problema que tenemos actualmente es que se ha dividido el transporte del tráfico. El tráfico sigue siendo un problema municipal, pero el transporte no, el transporte ha pasado a la ATU. Dentro de las competencias que se le debe pasar a la Municipalidad de Lima está justamente el transporte y vamos a pelear por eso. Tenemos iniciativa legislativa y vamos a pelear porque la ATU desaparezca y aquellas funciones que tiene actualmente regresan a la Municipalidad de Lima. Es importante que el alcalde de Lima maneje el transporte y el tráfico al mismo tiempo.

Rafael López Aliaga llegó a traer trenes, ¿tomaría la bandera de trabajar con el MTC para ponerlos en funcionamiento?

El hecho de traer los trenes de esa manera, yo lo comparo como comprarte un avión sin tener aeropuerto y sin tener un hangar para guardar el avión ¿Qué es lo lógico? que primero construyas el aeropuerto, primero construyas el hangar y al final traigas el avión. Pero en este caso debemos tener presente que los trenes ya se encuentran acá en Lima. No lo vamos a tirar al mar, no lo vamos a tirar a la basura. Así que sí, debemos luchar, debemos de continuar, peleando para que esos trenes entren en funcionamiento entre Lima y Chosica. Pero hay que hacerlo inteligentemente. Tenemos que coordinar con el MTC y con la ATU para que esto se pueda desarrollar y se pueda llevar adelante. Ahora si es necesario que la Municipalidad de Lima también aporte con alguna parte del costo, pues tendremos que hacerlo, pero sí, tenemos que llevar adelante ese proyecto.

Hace cinco años (2020) se disculpó por comentarios que hizo sobre el presidente Martín Vizcarra, al aludir no saber cuál era su “tendencia sexual”. Ahora que tenemos a un candidato a la alcaldía homosexual, ¿no tiene ningún inconveniente?

La vida privada de cada persona es eso. La orientación sexual de cada persona me tiene sin cuidado, no me parece relevante para nada.

En Lima todavía hay un gran sector que es conservador...

A bueno, no es mi caso. Para mí la orientación sexual de una persona y peor de un candidato, me tiene sin cuidado, no me parece relevante.

Si Bruce gana, sería la primera vez en la historia de Lima que tengamos un alcalde abiertamente homosexual, ¿no habría inconvenientes?

No, una persona se le mide por su capacidad y por su gestión y por la forma en que hace su trabajo. Medirlo de otra manera, no me parece correcto.

Urresti no tiene inconvenientes en que López Aliaga postule a teniente alcalde. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

De ganar las elecciones, ¿haría cambios vinculados a la intangibilidad que tiene Lima en estos momentos?

La Lima histórica es una joya que tiene el Perú, es algo que está protegido por Naciones Unidas. Las marchas mientras sean pacíficas, yo no les veo ningún problema, que un sindicato, que personas que están reclamando algo, caminen por la calle, haciendo notar su disconformidad, eso no veo yo problema. El problema es cuando se realiza vandalismo, cuando van y comienzan a sacar las piedras en la Lima Monumental o atentan contra los monumentos históricos.

Dijo impulsaría con el tema de combatir la inseguridad ciudadana, eso se hace de la mano con el presidente de turno ¿Cree que tendría una buena relación con la señora Keiko Fujimori?

Totalmente seguro. Estoy seguro que Keiko Fujimori viene a borrar toda esa mochila que viene cargando, toda la mochila que le dejó su papá y que su gobierno va a ser de primera base, va a ser abierto. Eso no me cabe la menor duda, estoy seguro que la señora Keiko Fujimori va a apostar por hacer un gobierno inclusivo, hacer un gobierno donde todos tengamos más oportunidades y donde sobre todo pueda trabajar de la mano con el alcalde. Eso sí estoy bastante convencido de ello.

El señor Roberto Sánchez todavía no acepta los resultados, incluso habló de fraude, ¿qué opina al respecto?

Eso le hace un daño tremendo a la democracia. Es no ser un buen perdedor. Le recuerdo que cuando yo perdí las elecciones anteriores, el mismo día a las 8 de la noche con el 90% de la contabilidad de los votos, yo ya sabía que los distritos que faltaban no íbamos a ganar. Por eso salí a felicitar al señor López Aliaga como nuevo alcalde de Lima. No esperé los resultados finales, sino que lo felicité y me retiré a dormir.

¿Qué opina de que López Aliaga busque ser teniente alcalde?

Si la ley permite que él postule, yo quién soy para oponerme. Bienvenidos al ruedo todos los que quieran postular. Yo estoy de acuerdo en que postule.

¿Aunque haya sido elegido senador?

Eso no me corresponde definirlo a mí, si no al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y en cuanto puede permitirlo la ley, pero es moral es ético, tampoco me corresponde calificarlo, eso es algo que tendrá que pensarlo el señor López Aliaga, hacer una introspección y él verá si es moral, si es ético.

Urresti considera que Keiko Fujimori "borrará esa mochila pesada que carga". (Foto César Campos / GEC)

¿En su eventual gestión los serenos tendrían más herramientas (armas no letales) para combatir la inseguridad?

Eso se tiene que ver después de una evaluación muy concienzuda y de un entrenamiento eficaz y pertinente. Ahora, lo que es muy importante, lo que es realmente importante es tener presente que la Municipalidad de Lima debe ser un ente que sirva para fortalecer la Policía no para quitarles soluciones o dividirlas, ideas como crear una policía municipal, como quitarle algunas funciones, que los serenos deben hacerse cargo de los hurtos menores, no, eso es debilitar a la Policía, no estoy de acuerdo absolutamente con eso..

¿Cuál es el objetivo al ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si el Tribunal Constitucional (TC) ya le anuló la condena por el caso Hugo Bustíos?

Existe una sola versión sobre el caso Bustíos, que es el que se desprende de mi sentencia, que todo dan por sentado que yo asesiné al señor Bustíos. Sin embargo, nadie cubrió el juicio, todas las irregularidades que se cometieron, las infamias que se cometieron, torcieron la verdad para condenarme. Entonces, efectivamente, el TC a mí me ha dado la libertad, en cuanto a que se vulneró el principio de legalidad y que los crímenes habían prescrito. Eso para mí no es suficiente, porque yo no soy culpable, soy inocente, no he participado en ninguna muerte y por lo tanto, tengo todo el derecho a solicitar que se me juzgue de nuevo, pero en un juicio justo. Lo que yo estoy buscando es lavar mi honor y mi nombre. No es suficiente para mí la libertad. Y en un nuevo juicio se va a poder demostrar mi inocencia.

¿Cómo fue ese tiempo en la cárcel

Estar en la cárcel siendo inocente es inenarrable. Lo que tú puedes sentir en la cárcel es algo que no se puede transmitir con palabras. Es como cuando una dama, una mujer va a dar a luz por primera vez. Posiblemente la mamá, las hermanas, sus amigas que ya han dado a luz le cuenten cómo es la experiencia. Pero mientras no dé a luz, no lo va a saber. En otras palabras, la única manera de que entiendas lo terrible de estar preso es estando preso. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay las palabras suficientes para poder contarte todo lo que se siente. El terrible drama que es estar preso solamente lo entiende el que ya estuvo preso.

Además de su familia y representantes de Podemos, ¿algún nutro político personaje lo visitó en ese tiempo?

Bueno, político no, amigos del partido me visitaban y amigos personales y mi familia, lógicamente. Mis nietos una vez al mes.