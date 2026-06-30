Jorge Valdivia, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló este martes que la decisión final en materia electoral corresponde al Pleno del organismo, en un contexto en el que el excandidato presidencial Roberto Sánchez anunció que acudirá a la CIDH para cuestionar el proceso electoral.

“Es el Pleno del JNE el que tiene el último y definitivo pronunciamiento con relación a la materia electoral. Es más, el proceso electoral concluye con la resolución de conclusión del proceso emitida por el Pleno del JNE“, declaró en una conferencia de prensa.

“Cualquier ciudadano puede recurrir a la Corte a realizar un pedido y esta resolverá conforme a derecho, sea convencional o local“, sostuvo.

Consultado sobre los efectos de un eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana, señaló que el proceso electoral se rige por la seguridad jurídica y los plazos del cronograma electoral.

“Hay ciertos principios, como la seguridad jurídica en nuestro país, en donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos señalados. Una vez realizada la proclamación de resultados, la entrega de credenciales e inclusive la declaración de conclusión del proceso, el proceso se ha terminado y no se pueden retrotraer esas etapas“, indicó.

Por su parte, Valdivia confirmó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mantiene previsto para el próximo 3 de julio el Acta General de Proclamación de Resultados de la segunda elección presidencial.

“Si se puede adelantar, se va a adelantar, pero todavía continuamos con esa fecha programada prevista para el 3 de julio“, señaló.

Valdivia precisó que este martes se realizan las proclamaciones descentralizadas de los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 2, Coronel Portillo, Huancavelica, Piura 2 y Tumbes. En tanto, la del JEE de Huánuco se llevará a cabo el miércoles 1 de julio, con lo cual se completará esta etapa previa a la proclamación nacional de resultados.