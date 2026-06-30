El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos por los dos terremotos registrados en el país aumentó a 1.943 personas.

El balance oficial también reporta 10.571 heridos y 15.866 damnificados, mientras continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas, especialmente en el estado de La Guaira.

Durante la actualización, Rodríguez señaló que los equipos de Protección Civil, bomberos, Policía, Fuerza Armada, brigadas internacionales, voluntarios y familiares lograron rescatar con vida a 6.461 personas desde el inicio de la emergencia. Además, indicó que entre 13.400 y 13.500 ciudadanos consiguieron ponerse a salvo por sus propios medios o con ayuda de sus allegados, por lo que se estima que 19.861 personas sobrevivieron a la tragedia.

El funcionario precisó que las labores de búsqueda permitieron rescatar a 2.407 personas durante la primera jornada, 2.973 en la segunda, 731 en la tercera y 345 en la cuarta.

Las autoridades mantienen la atención a los afectados tras los movimientos sísmicos que golpearon a Venezuela. En balances previos también se informó sobre daños en edificaciones, la instalación de campamentos temporales para los damnificados y la continuidad de las operaciones de rescate y asistencia humanitaria en las zonas impactadas.