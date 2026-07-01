La Organización Panamericana de la Salud solicitó este miércoles casi 24 millones de dólares para financiar la atención sanitaria de emergencia y la recuperación temprana en Venezuela, tras los terremotos que han dejado más de 2.200 muertos.

En un comunicado, la OPS explicó que los recursos serán destinados a fortalecer la respuesta en salud durante los próximos seis meses, con el objetivo de mantener y restablecer los servicios esenciales en las zonas más afectadas.

La organización indicó que los fondos permitirán reforzar la vigilancia epidemiológica, prevenir brotes de enfermedades, garantizar el acceso a medicamentos esenciales y vacunas, además de apoyar la recuperación del sistema sanitario venezolano.

La iniciativa busca beneficiar a unas 700.000 personas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, que impactaron principalmente el estado de La Guaira, cercano a Caracas.

“Si bien las labores de búsqueda y rescate continúan, la emergencia sanitaria está entrando en una nueva fase”, afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

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El funcionario advirtió que millones de personas lesionadas requieren atención continua, mientras los hospitales permanecen sobrecargados y aumenta el riesgo de brotes de enfermedades.

“Este llamamiento contribuirá a salvar vidas hoy y, al mismo tiempo, apoyará la recuperación de los servicios esenciales de salud durante los próximos meses”, señaló.

Asimismo, la OPS hizo un llamado a gobiernos, organismos internacionales, entidades financieras, organizaciones filantrópicas y al sector privado para respaldar la iniciativa humanitaria.

Continúa la emergencia en Venezuela

El Gobierno de Venezuela decretó siete días de duelo nacional tras los terremotos. De acuerdo con el balance oficial más reciente, los sismos dejan 2.295 fallecidos y al menos 11.267 heridos.

En las labores de rescate participan especialistas de 27 países, entre ellos Estados Unidos, México, España, Reino Unido y Siria.

La OPS informó que ya desplegó equipos especializados en emergencias sanitarias, realizó evaluaciones rápidas en hospitales y envió desde su centro logístico en Panamá kits para trauma, medicamentos, vacunas y otros insumos médicos esenciales.