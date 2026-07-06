Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha que busca llamar la atención sobre un problema de salud cada vez más frecuente: las enfermedades alérgicas. En el Perú, se estima que entre el 20% y el 30% de la población padece algún tipo de alergia y que, hacia el 2050, esta condición podría afectar hasta al 50% de los peruanos, de acuerdo con EsSalud.

Dentro de este panorama, las alergias alimentarias también preocupan. Cerca del 6% de los niños menores de tres años presenta este tipo de reacciones, mientras que en adultos peruanos la cifra se ubica entre el 3% y el 4%.

¿Qué tiene que ver la microbiota con las alergias alimentarias?

La ciencia está poniendo cada vez más atención en el intestino. La microbiota intestinal, formada por billones de microorganismos que habitan el sistema digestivo, cumple un papel fundamental en la maduración del sistema inmunitario, sobre todo durante los primeros años de vida.

Cuando este ecosistema se altera, un proceso conocido como disbiosis, el sistema inmune puede volverse más sensible y reaccionar de forma exagerada ante alimentos que normalmente serían inofensivos.

“La relación entre la microbiota y las alergias alimentarias es uno de los campos más novedosos y prometedores de la nutrición clínica. Lo que comemos en los primeros años de vida, y también durante el embarazo, puede marcar la diferencia en cómo responde el sistema inmune ante los alimentos”, explica María Chirinos, nutricionista clínica y fundadora de Wellnessy Nutrición.

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Factores que pueden alterar la microbiota

Entre los factores que más impactan en la microbiota intestinal durante las primeras etapas de vida están el uso excesivo de antibióticos, los partos por cesárea, una alimentación pobre en fibra y el consumo elevado de productos ultraprocesados.

Estos hábitos o condiciones pueden reducir la diversidad microbiana que el organismo necesita para desarrollar tolerancia inmunológica, es decir, la capacidad del sistema inmune para reconocer ciertos alimentos sin activar una respuesta alérgica.

¿Cómo cuidar la microbiota intestinal?

La especialista de Wellnessy Nutrición recomienda adoptar medidas simples, especialmente desde la infancia:

Diversificar la alimentación desde temprana edad. Una dieta variada y rica en fibra ayuda a nutrir las bacterias beneficiosas del intestino.

Una dieta variada y rica en fibra ayuda a nutrir las bacterias beneficiosas del intestino. Favorecer la lactancia materna. La leche materna aporta microorganismos y componentes clave para fortalecer la microbiota del bebé.

La leche materna aporta microorganismos y componentes clave para fortalecer la microbiota del bebé. Limitar el uso innecesario de antibióticos. Su consumo frecuente puede reducir la diversidad bacteriana intestinal, por lo que siempre debe realizarse bajo indicación médica.

Su consumo frecuente puede reducir la diversidad bacteriana intestinal, por lo que siempre debe realizarse bajo indicación médica. Incorporar alimentos fermentados. Yogur natural, kéfir y otras fuentes de probióticos pueden contribuir al equilibrio de la microbiota.

Yogur natural, kéfir y otras fuentes de probióticos pueden contribuir al equilibrio de la microbiota. Consultar antes de eliminar alimentos. Retirar grupos alimentarios sin diagnóstico puede afectar la nutrición y complicar el manejo de una posible alergia.

“Cuidar la microbiota es una estrategia de salud con respaldo científico creciente. Y la buena noticia es que el punto de partida está en lo que ponemos en el plato”, concluye Chirinos.