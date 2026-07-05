El burnout o desgaste laboral es un síndrome asociado al estrés crónico en el trabajo que afecta la salud física, emocional y el desempeño profesional.

Según datos citados por Sanitas Consultorios Médicos, el 16 % de los trabajadores peruanos reporta burnout frecuente, la tasa más alta de Latinoamérica, por encima de Colombia (13 %) y de México y Chile (12 %).

Además, el 78 % de los trabajadores presenta indicios de agotamiento ocupacional y el 60 % asegura que excede las horas pactadas de su jornada laboral.

Para José Chávez, psicólogo de Sanitas Consultorios Médicos, el principal problema es que muchas personas normalizan los síntomas.

“Este síndrome no aparece de un día para otro. Es el resultado de meses, e incluso años, de estrés acumulado sin el manejo adecuado”, señaló el especialista.

¿Cuáles son las señales del desgaste laboral?

El burnout suele desarrollarse de forma progresiva y muchas veces sus síntomas se confunden con el cansancio cotidiano.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Cansancio persistente que no mejora con el descanso.

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.

Irritabilidad y cambios frecuentes de humor.

Pérdida de motivación e indiferencia hacia el trabajo.

Dolores de cabeza, contracturas musculares y problemas digestivos.

Insomnio o sueño poco reparador.

Cambios importantes en el apetito.

El especialista advierte que el estrés prolongado incrementa los niveles de cortisol y adrenalina, lo que puede elevar el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, alteraciones digestivas y debilitamiento del sistema inmunológico.

A largo plazo, también aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad o depresión.

Jóvenes y trabajadores hiperconectados, entre los más afectados

De acuerdo con las cifras difundidas por Sanitas, el burnout es más frecuente entre los trabajadores jóvenes.

El 17 % de la Generación Z y el 14 % de los millennials reportan sufrir desgaste laboral constante.

Asimismo, la hiperconectividad, las jornadas prolongadas y la dificultad para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral figuran entre los principales factores que favorecen el desarrollo del síndrome.

El especialista también señala que las personas expuestas a situaciones de discriminación o exclusión en el ámbito laboral pueden presentar un mayor riesgo de desgaste ocupacional.

Cómo prevenir el burnout

Para reducir el riesgo de desarrollar este síndrome, los especialistas recomiendan:

Establecer horarios claros para iniciar y terminar la jornada laboral.

Evitar revisar correos o mensajes de trabajo fuera del horario establecido.

Dormir entre siete y ocho horas por noche.

Realizar actividad física de forma regular.

Reservar tiempo para actividades recreativas y de descanso.

Buscar apoyo profesional si los síntomas persisten por más de dos semanas.

“El burnout no es un signo de debilidad ni de falta de compromiso. Es la señal de que el cuerpo y la mente han llegado a su límite”, enfatizó José Chávez.