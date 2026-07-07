Uno de cada cinco pacientes hospitalizados con diabetes en el Perú fue internado por complicaciones relacionadas con el pie diabético, según un estudio multicéntrico realizado por especialistas peruanos y publicado en la revista científica PLOS One.

La investigación evaluó a 8.346 pacientes con diabetes atendidos en 39 hospitales públicos del país y encontró que esta complicación continúa siendo una de las principales causas de hospitalización y amputación entre las personas con diabetes.

La Dra. Yudith Quispe Landeo, directora del Instituto de Investigación y Salvataje del Pie Diabético del Perú (SALVAPIED) e integrante del equipo investigador, señaló que muchas amputaciones podrían evitarse mediante un diagnóstico y tratamiento oportunos.

“El pie diabético continúa provocando miles de amputaciones cada año y, en muchos casos, podría prevenirse con atención especializada y entrenamiento médico”, afirmó.

Solo el 36 % recibe tratamiento oportuno

El estudio identificó importantes brechas en la atención.

Entre los principales hallazgos destacan:

Solo 36 % de los pacientes con infecciones graves recibió tratamiento quirúrgico dentro de las primeras 48 horas , periodo considerado crítico para intentar salvar la extremidad.

de los pacientes con infecciones graves recibió tratamiento quirúrgico dentro de las primeras , periodo considerado crítico para intentar salvar la extremidad. Los hospitales de la costa y la selva registraron una carga de pie diabético hasta tres veces mayor que los establecimientos ubicados en la sierra.

registraron una carga de pie diabético hasta que los establecimientos ubicados en la sierra. El 88 % de los pacientes evaluados presentaba un control inadecuado de la diabetes.

Cerca de 8 mil amputaciones cada año

Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) citadas por los especialistas, en el Perú se realizan aproximadamente 8.000 amputaciones anuales relacionadas con la diabetes, lo que equivale a una amputación cada hora y diez minutos.

Además:

Alrededor del 70 % de los pacientes con pie diabético son hombres.

de los pacientes con pie diabético son hombres. Se estima que 2,8 millones de personas viven con diabetes en el país.

viven con diabetes en el país. A nivel mundial ocurre una amputación relacionada con la diabetes cada 20 segundos.

Especialistas piden fortalecer la prevención

La Dra. Quispe Landeo exhortó al próximo Gobierno a impulsar una estrategia nacional orientada a prevenir las complicaciones del pie diabético.

Según explicó, el objetivo debe centrarse en fortalecer la capacitación del personal de salud, mejorar el equipamiento de los establecimientos médicos y promover la detección temprana de las lesiones.

“Las amputaciones no solo significan la pérdida de una extremidad. También generan discapacidad, pérdida de independencia, afectación emocional, impacto económico para las familias y mayores costos para el sistema de salud”, sostuvo.

La especialista resumió esta propuesta bajo el lema “Prevenir antes que amputar”, destacando que una intervención oportuna puede reducir significativamente las complicaciones derivadas de la enfermedad.