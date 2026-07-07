Con la llegada del invierno, muchas personas experimentan un aumento en el apetito y una mayor preferencia por comidas calientes y con alto contenido calórico.

La endocrinóloga Cecilia Solís-Rosas García, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, explica que este fenómeno tiene una base fisiológica.

“En ambientes fríos, el cuerpo necesita gastar energía para mantener su temperatura. Aunque este aumento en el gasto energético no suele ser muy significativo en la mayoría de las personas, puede contribuir a una mayor sensación de hambre y a la búsqueda de alimentos con más calorías”, señala la especialista.

Entre los alimentos más buscados durante esta época figuran pastas, chocolates, dulces y preparaciones con mayor contenido de grasa.

La ciencia respalda este comportamiento

Diversos estudios han analizado cómo cambian los hábitos alimentarios según la estación del año.

Una revisión científica publicada en la revista Frontiers in Nutrition encontró que, en distintos países, la ingesta calórica suele ser mayor durante el invierno y disminuir en verano.

Los investigadores atribuyen este comportamiento a factores como:

Las bajas temperaturas.

La menor exposición a la luz solar.

Cambios hormonales relacionados con el apetito.

Variaciones en el estado de ánimo.

Hábitos sociales propios de la temporada.

El invierno también cambia nuestros hábitos

Además de las respuestas biológicas, el comportamiento cotidiano también influye en la alimentación.

Según la Dra. Cecilia Solís-Rosas, durante los meses fríos las personas permanecen más tiempo en espacios cerrados y buscan alimentos que generen una sensación de confort.

Esto puede favorecer un mayor consumo de preparaciones ricas en carbohidratos y grasas.

Cómo controlar el apetito durante el invierno

La nutricionista Clara Lucía Valderrama, también integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, sostiene que el objetivo no debe ser ignorar el hambre, sino realizar elecciones que favorezcan la saciedad.

Además, recomienda practicar la alimentación consciente para reconocer las verdaderas señales de hambre y evitar consumir más calorías de las necesarias.

Recomendaciones para una alimentación equilibrada

Los especialistas sugieren algunas medidas para mantener una dieta saludable durante el invierno:

Priorizar comidas con proteínas y fibra para aumentar la sensación de saciedad.

Consumir sopas y caldos preparados con verduras y acompañados de proteínas magras como pollo o carne de res.

Incorporar canela al café, leche, frutas o cereales para potenciar el sabor sin añadir azúcar.

Preferir alimentos preparados al horno o a la plancha en lugar de frituras.

Beber una taza de té caliente por la mañana para favorecer la hidratación y facilitar la actividad física.

Consumir bebidas con proteína de suero (whey protein), cuando formen parte de la alimentación habitual y según recomendación profesional, como alternativa para controlar el deseo de consumir dulces entre comidas.

Mantener el equilibrio durante la temporada

Los especialistas coinciden en que el aumento del apetito durante el invierno es un fenómeno esperado y que puede manejarse mediante hábitos saludables.

Una alimentación equilibrada, combinada con actividad física y una adecuada hidratación, contribuye a mantener el peso corporal y el bienestar durante los meses de bajas temperaturas.