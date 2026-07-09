Con la llegada de las vacaciones escolares, muchos niños y adolescentes disponen de más tiempo libre y, en consecuencia, aumentan las horas dedicadas al uso de celulares, tabletas, computadoras y videojuegos. La ausencia de horarios definidos o actividades planificadas puede favorecer un uso excesivo de dispositivos electrónicos.

La Dra. María Elena Escuza, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, señala que el problema no radica en la tecnología, sino en el desequilibrio que se genera cuando las pantallas reemplazan actividades fundamentales para el desarrollo infantil.

“Las pantallas no son el problema por sí mismas. El riesgo aparece cuando reemplazan actividades esenciales como el juego, el descanso o la convivencia con la familia y los amigos. El objetivo no es prohibir la tecnología, sino enseñar a utilizarla de forma equilibrada”, explicó la especialista.

Recomendaciones sobre el uso de pantallas

Según la especialista, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que el tiempo de ocio digital en escolares y adolescentes sea moderado y no interfiera con otras actividades esenciales.

En menores de dos años, la recomendación es evitar el uso de pantallas, salvo videollamadas con familiares. Entre los dos y cinco años, el tiempo de exposición no debería superar una hora diaria de contenido educativo acompañado por un adulto. Para escolares y adolescentes, entre los 6 y 18 años, el tiempo de ocio digital no debería exceder las dos horas diarias.

Cinco claves para un uso saludable de la tecnología

La Dra. Escuza comparte cinco recomendaciones para promover hábitos saludables durante las vacaciones:

Establecer horarios para el uso de dispositivos electrónicos.

para el uso de dispositivos electrónicos. Promover actividades fuera del entorno digital , como deportes, juegos al aire libre, lectura, manualidades y juegos de mesa.

, como deportes, juegos al aire libre, lectura, manualidades y juegos de mesa. Dar el ejemplo en casa , limitando el uso del celular durante los momentos familiares.

, limitando el uso del celular durante los momentos familiares. Observar señales de alerta , como irritabilidad al desconectarse, alteraciones del sueño, aislamiento social o dificultad para controlar el tiempo frente a las pantallas.

, como irritabilidad al desconectarse, alteraciones del sueño, aislamiento social o dificultad para controlar el tiempo frente a las pantallas. Mantener una rutina equilibrada, combinando descanso, recreación, tiempo en familia y uso moderado de dispositivos.

Riesgos del uso excesivo de pantallas

La especialista advierte que una exposición prolongada a dispositivos electrónicos puede incrementar el riesgo de ansiedad, afectar la concentración y reducir las oportunidades para desarrollar habilidades sociales.

“Las vacaciones son una oportunidad para fortalecer los vínculos y favorecer experiencias que contribuyan al desarrollo emocional. Cuando existe un equilibrio entre la tecnología, el juego, el descanso y la convivencia, los niños y adolescentes regresan a clases con mejores herramientas para afrontar los retos escolares y sociales”, concluyó la representante de la Universidad Norbert Wiener.