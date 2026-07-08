Los terremotos pueden provocar lesiones como fracturas, heridas, contusiones y hemorragias debido a la caída de objetos o el colapso de estructuras. En estos casos, conocer medidas básicas de primeros auxilios puede ser clave mientras llegan los equipos de rescate.

El médico Jorge Pareja, especialista del Servicio de Emergencia del Hospital Octavio Mongrut de EsSalud, explicó que la preparación previa es fundamental para responder de manera segura y eficaz durante una emergencia.

“Las lesiones más frecuentes después de un terremoto son las fracturas, heridas, contusiones y golpes ocasionados por la caída de objetos o estructuras”, señaló el especialista.

La mochila de emergencia es indispensable

EsSalud recomienda que todas las familias cuenten con una mochila de emergencia que permita afrontar las primeras 24 a 48 horas posteriores a un sismo, periodo en el que la ayuda especializada podría tardar en llegar.

Entre los artículos básicos se encuentran:

Gasas, algodón y vendas.

Medicamentos de uso permanente.

Agua potable.

Alimentos no perecibles.

Linterna con pilas.

Radio portátil.

Silbato.

Frazadas.

Asimismo, las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, deben incluir sus medicamentos habituales para evitar interrupciones en el tratamiento.

Cómo actuar ante una hemorragia

Si una persona presenta un sangrado importante, el especialista recomienda ejercer presión directa sobre la herida utilizando una gasa limpia durante al menos diez minutos.

En caso de que la gasa se impregne de sangre, no debe retirarse. Lo correcto es colocar una nueva encima y continuar aplicando presión hasta controlar la hemorragia.

Qué hacer si se sospecha una fractura

Cuando existe la posibilidad de una fractura, no se debe intentar acomodar el hueso.

La recomendación es inmovilizar la extremidad afectada utilizando elementos rígidos, como un cartón, sujetarlos con vendas y esperar la llegada del personal especializado para el traslado del paciente.

El apoyo emocional también es importante

Además de atender las lesiones físicas, EsSalud destaca la importancia de brindar contención emocional a la persona afectada.

Mantener la calma, hablar con serenidad y transmitir confianza ayuda a reducir el miedo y la ansiedad mientras llegan los rescatistas.

Frases como “Estamos aquí para ayudarte” o “Los equipos de emergencia ya vienen en camino” pueden contribuir a tranquilizar a la víctima.

La prevención puede salvar vidas

El especialista recordó que la mejor manera de enfrentar un terremoto es prepararse antes de que ocurra.

Contar con una mochila de emergencia, conocer las nociones básicas de primeros auxilios y mantener la calma son acciones que pueden marcar la diferencia durante una situación de desastre.