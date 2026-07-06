Los recientes terremotos registrados en la región y las alertas sobre la necesidad de estar preparados ante un eventual sismo de gran magnitud en el Perú han reabierto el debate sobre la seguridad de las viviendas y la capacidad de las familias para afrontar una emergencia.

En un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, especialistas recuerdan que la preparación no solo implica contar con una mochila de emergencia, sino también verificar que la vivienda reúna las condiciones necesarias para soportar un movimiento sísmico.

La seguridad estructural es clave

El ingeniero estructural Christian Asmat, especialista del equipo de Expodeco, señala que una vivienda segura depende de diversos factores, entre ellos un diseño estructural adecuado, el uso de materiales de calidad, una correcta ejecución de la obra y la supervisión técnica durante la construcción.

El especialista advierte que uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que una vivienda es segura solo porque ha resistido sismos anteriores.

“Uno de los errores más frecuentes es asumir que una vivienda es segura únicamente porque ha permanecido en pie durante años o ha soportado sismos anteriores”, indicó.

El diseño del hogar también influye

Además de la estructura, la distribución de los espacios puede contribuir a reducir riesgos durante una evacuación.

El arquitecto Eduardo Cabezas, expositor de Expodeco, explica que mantener despejadas las rutas de salida y organizar correctamente los ambientes facilita una evacuación rápida y segura.

“La seguridad también se diseña. Un hogar bien distribuido puede ayudar a que las personas identifiquen rápidamente las rutas de evacuación y se movilicen con menos obstáculos durante una emergencia”, señaló.

Asimismo, recomendó evitar utilizar pasillos o zonas cercanas a las puertas como espacios de almacenamiento, ya que los objetos pueden obstaculizar la salida durante un sismo.

Recomendaciones para proteger a toda la familia

Los especialistas aconsejan adaptar las medidas de prevención según las necesidades de cada hogar, especialmente cuando viven personas más vulnerables.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Mantener libres las rutas de evacuación.

Fijar estanterías y muebles altos a las paredes.

Colocar objetos pesados en muebles bajos.

Tener lista una mochila de emergencia cerca de la salida.

Identificar rutas accesibles para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Considerar también un plan para las mascotas.

¿Cuándo se debe solicitar una evaluación estructural?

Los expertos indican que algunas señales visibles pueden alertar sobre posibles problemas en la vivienda y justificar una inspección especializada.

Entre ellas destacan:

Grietas que aumentan con el tiempo.

Desprendimiento de materiales.

Deformaciones visibles.

Sensación de movimiento excesivo incluso durante sismos leves.

Según Christian Asmat, solo un ingeniero estructural puede determinar si estos daños representan un riesgo para la estabilidad del inmueble.

Prepararse reduce los riesgos

Los especialistas coinciden en que la prevención comienza mucho antes de una emergencia.

Realizar evaluaciones periódicas, corregir posibles fallas estructurales y adoptar hábitos de organización dentro del hogar son medidas que pueden contribuir a reducir los riesgos para las familias frente a un eventual terremoto.