La migraña es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y una de las principales causas de discapacidad en personas menores de 50 años a nivel mundial. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) estima que alrededor del 14 % de la población vive con esta condición.

A pesar de su alta prevalencia, muchas personas suelen normalizar los episodios de dolor de cabeza y recurren a la automedicación. Esta práctica puede empeorar los síntomas, favorecer la cronificación de la enfermedad e incrementar el riesgo de desarrollar cefalea por sobreuso de medicamentos.

“La migraña no es un simple dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica que puede discapacitarte y afectar significativamente la calidad de vida, el rendimiento laboral y las actividades cotidianas. Cuando los episodios son frecuentes o limitan la rutina, es importante acudir a una evaluación médica”, explicó el doctor Fernando Henry Quijano Zapata, neurólogo de la Clínica Stella Maris.

¿Cuándo es necesario acudir al neurólogo?

Aunque no todos los dolores de cabeza requieren atención especializada, existen síntomas que deben motivar una consulta médica.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Dolor de cabeza que aparece varias veces al mes.

Episodios que duran varias horas o incluso días.

Náuseas o vómitos.

Sensibilidad a la luz, al ruido o a los olores.

Necesidad frecuente de consumir analgésicos.

Dolor que afecta el trabajo, los estudios o las actividades cotidianas.

Cambios en la intensidad, frecuencia o características habituales del dolor.

Dolor acompañado de fiebre, rigidez de cuello, convulsiones, debilidad en alguna parte del cuerpo, dificultad para hablar o pérdida de conciencia.

Según el especialista, el uso repetido de analgésicos sin conocer el origen del problema puede dificultar el control de las cefaleas y retrasar un tratamiento adecuado.

No todos los dolores de cabeza tienen el mismo origen

Las cefaleas pueden presentarse por diferentes causas. Algunas están asociadas a tensión muscular, mientras que otras, como la migraña, tienen un origen neurológico.

En estos casos, el dolor puede ir acompañado de alteraciones visuales, mareos, dificultad para concentrarse o una mayor sensibilidad a la luz y al ruido.

El diagnóstico suele realizarse mediante una historia clínica detallada y un examen neurológico completo. Cuando existen signos de alarma o se sospecha otra enfermedad, el especialista puede solicitar estudios complementarios para descartar otras causas.

“Un dolor de cabeza persistente o que cambia de forma no debe considerarse normal. Consultar a tiempo permite controlar mejor los síntomas y, sobre todo, descartar enfermedades que requieren un manejo diferente”, concluyó el doctor Quijano.