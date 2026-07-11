La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro del mercado y la destrucción de un lote de la leche limpiadora facial Milk Cleanser, de la marca Premier, luego de detectarse la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa durante los controles de calidad.

La medida fue difundida por el Indecopi a través de su Sistema de Alertas de Consumo.

La autoridad sanitaria informó que el producto, utilizado para retirar impurezas y maquillaje del rostro, podría representar un riesgo para la salud de los consumidores. Por ello, dispuso el retiro de todas las unidades correspondientes al lote 38481.

Además, Digemid ordenó el retiro del lote 2405058 del medicamento KETINOR 1080 mg (citrato de potasio), empleado para prevenir la formación de cálculos renales. El producto no superó la prueba de disolución, lo que podría afectar su eficacia y el tratamiento de los pacientes.

La medida también alcanza al lote 24E04 del catéter de drenaje uretral permanente Foley Balloon Catheter 2 Way 16 FR, de la marca Megacare, tras detectarse fallas en sus características físicas que podrían comprometer la seguridad de los pacientes.

Indecopi exhortó a los consumidores a verificar el número de lote de estos productos y abstenerse de utilizarlos si coinciden con los reportados.

Asimismo, recomendó comunicarse con la Digemid para recibir orientación e información adicional sobre las alertas sanitarias.