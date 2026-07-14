En el marco del Día Nacional de Sensibilización sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que se conmemora el 13 de julio, especialistas recordaron que esta condición del neurodesarrollo no desaparece necesariamente con el crecimiento y puede mantenerse durante la adultez.

De acuerdo con la iniciativa World Mental Health de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 50 % de los niños diagnosticados con TDAH continúa presentando la condición en la edad adulta. Sin embargo, la atención médica suele disminuir después de la etapa escolar, lo que contribuye al subdiagnóstico.

“Durante mucho tiempo se pensó que el TDAH desaparecía al crecer. Hoy sabemos que puede acompañar a la persona durante toda su vida, aunque sus manifestaciones cambien con el tiempo”, señaló el neurólogo y médico de enlace científico de Adium Perú, Juan José Pereyra.

Los síntomas en adultos suelen confundirse con estrés o ansiedad

A diferencia de los niños, el TDAH en adultos no siempre se manifiesta con hiperactividad evidente. Los especialistas indican que los pacientes suelen acudir a consulta por dificultades para organizarse, problemas de concentración, baja productividad, ansiedad o conflictos en el ámbito laboral y familiar.

Según el doctor Pereyra, muchas personas permanecen años sin recibir un diagnóstico porque los síntomas se atribuyen a rasgos de personalidad, estrés o agotamiento.

“Muchos pacientes no llegan a consulta refiriendo inatención o impulsividad, sino por cuadros de ansiedad, dificultades funcionales, problemas de organización o rendimiento, entre otras comorbilidades que pueden enmascarar el TDAH y retrasar su diagnóstico”, explicó.

El especialista añadió que el trastorno puede coexistir con otras enfermedades, como depresión, trastornos de ansiedad o trastornos por consumo de sustancias, lo que dificulta aún más su identificación clínica.

La detección temprana mejora la funcionalidad y la calidad de vida

Aunque el TDAH es una condición crónica del neurodesarrollo, existen tratamientos que permiten reducir su impacto en la vida diaria.

El abordaje recomendado incluye una evaluación médica especializada, apoyo psicológico, psicoeducación y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico indicado por un profesional de la salud.

“Cuando el TDAH permanece sin diagnóstico ni tratamiento, sus consecuencias pueden extenderse a múltiples ámbitos de la vida. Dificultades para mantener la concentración, problemas de organización, baja productividad, impulsividad, conflictos interpersonales y afectación de la autoestima son algunas de las manifestaciones más frecuentes”, sostuvo Pereyra.

Especialistas promueven mayor conciencia sobre el TDAH en adultos

En el marco de esta fecha de sensibilización, los especialistas enfatizaron la importancia de reconocer las señales del TDAH también en la adultez y buscar orientación profesional cuando las dificultades afectan el desempeño cotidiano.

Asimismo, destacaron la iniciativa “Entendiendo el TDAH en Adultos – Mi salud es hoy”, un espacio dirigido a pacientes y cuidadores que busca promover información basada en evidencia, fomentar la empatía y brindar herramientas para el acompañamiento de quienes viven con esta condición.