El invierno y las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero están favoreciendo la proliferación de ácaros, moho y otros alérgenos presentes en los hogares, lo que podría incrementar los casos de alergias respiratorias en el país.

De acuerdo con EsSalud, se estima que uno de cada cinco peruanos presenta algún tipo de alergia respiratoria, una condición que suele manifestarse con congestión nasal, estornudos frecuentes, picazón, secreción nasal y, en algunos casos, dificultad para respirar.

“La mayor humedad favorece la aparición de moho y la proliferación de ácaros, especialmente en colchones, cortinas, alfombras y peluches. Los niños son uno de los grupos más vulnerables porque su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo”, explicó la Dra. Mayerline Collin, médico de familia del Policlínico Alberto Barton, operado por IBT Group.

¿Por qué aumentan las alergias durante el invierno?

Durante esta temporada, la combinación de humedad, menor ventilación de los ambientes y contaminación ambiental crea condiciones ideales para la acumulación de alérgenos en el hogar.

Según la especialista, muchas personas confunden los síntomas con un resfrío común cuando, en realidad, podrían estar frente a una rinitis alérgica u otra enfermedad respiratoria que requiere evaluación médica.

“Los pacientes suelen presentar congestión nasal, estornudos frecuentes, secreción nasal, picazón, ronquera e incluso sensación de falta de aire”, precisó.

Cinco recomendaciones para prevenir las alergias respiratorias

Para reducir la exposición a los principales desencadenantes de las alergias, la Dra. Collin recomienda:

Ventilar diariamente dormitorios, baños y otros ambientes para disminuir la humedad.

dormitorios, baños y otros ambientes para disminuir la humedad. Mantener secos los espacios donde suele aparecer moho, utilizando extractores de aire o retirando el exceso de agua después de ducharse.

donde suele aparecer moho, utilizando extractores de aire o retirando el exceso de agua después de ducharse. Lavar con frecuencia sábanas, fundas, cortinas y peluches, donde suelen acumularse los ácaros.

sábanas, fundas, cortinas y peluches, donde suelen acumularse los ácaros. Aspirar regularmente alfombras y muebles tapizados o, de ser posible, evitar el uso de alfombras.

alfombras y muebles tapizados o, de ser posible, evitar el uso de alfombras. Mantener una adecuada higiene de las mascotas, ya que el pelaje puede transportar partículas alergénicas.

Evite mezclar productos de limpieza

La especialista también advirtió sobre el riesgo de combinar productos de limpieza para eliminar la humedad o el moho.

“Mezclar lejía, cloro, detergentes, soda cáustica u otros productos puede liberar gases irritantes capaces de provocar reacciones respiratorias severas e incluso requerir atención de emergencia”, explicó.

Por ello, recomendó utilizar cada producto siguiendo las instrucciones del fabricante y mantener los ambientes adecuadamente ventilados durante la limpieza.

No se automedique ante una reacción alérgica

Además de las alergias respiratorias, existen reacciones alérgicas asociadas a alimentos, medicamentos o el contacto con determinadas sustancias.

La Dra. Collin indicó que, aunque los antihistamínicos y corticoides ayudan a controlar los síntomas, su uso sin supervisión médica puede ocasionar complicaciones.

“Lo más importante no es solo aliviar los síntomas, sino identificar el alérgeno responsable para evitar una nueva exposición”, enfatizó.