El director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, descartó que los casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) detectados en Carabayllo y Cañete representen un peligro para el consumo de pollo, huevos u otros productos derivados.

La declaración se dio luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) estableciera una emergencia sanitaria ante la presencia de casos aislados de esta enfermedad en aves, con una vigencia de 90 días para reforzar las acciones de vigilancia y control.

Riesgo se concentra en criadores de aves

Durante una entrevista en Exitosa, explicó que las aves destinadas a la venta en mercados no representan un riesgo para los consumidores. Señaló que la principal preocupación está relacionada con las personas que mantienen contacto directo con aves criadas en viviendas, incluidas aquellas utilizadas para peleas.

“Tenemos circulando influenza aviar, hay aves marinas y también silvestres que pueden poner en contacto con nuestras aves de corral, los patos, los pollos, y pueden enfermar, y las personas que están en contacto con esas aves, por la manipulación es la que están en riesgo. En general, no hay problema en consumir pollo, huevos o derivados”, señaló.

Recomiendan reportar aves con síntomas

Munayco explicó que los criadores deben comunicar al SENASA cualquier sospecha de enfermedad en sus animales, especialmente si presentan signos similares a una gripe o mueren de manera repentina. Esto permitirá realizar investigaciones para identificar el origen del contagio y aplicar medidas de control.

Entre las acciones contempladas se encuentran la vigilancia de contactos, la limpieza y desinfección de los espacios afectados, además del sacrificio sanitario de aves cuando corresponda como parte de los protocolos establecidos.

El especialista indicó que el contagio hacia humanos es poco común, aunque puede ocurrir cuando existe contacto con animales infectados. Añadió que los síntomas pueden incluir tos, malestar general y, en casos más graves, dificultad respiratoria.

SENASA mantiene vigilancia sanitaria

El estado de emergencia declarado por SENASA busca evitar la expansión del virus hacia otras zonas del país mediante la vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en los criaderos. Las autoridades continuarán con el monitoreo de posibles nuevos casos durante el periodo establecido.

Para reportar sospechas de afectación en aves, SENASA mantiene habilitado el número telefónico 946 922 469 y el correo electrónico reporta.peru@senasa.gob.pe. Las autoridades pidieron a los criadores informar cualquier situación irregular para activar los procedimientos correspondientes.