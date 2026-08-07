El Gobierno sigue renovando puestos claves de entidades comprometidas con el manejo de los ingresos y egresos fiscales.

Así, ayer, en sendas resoluciones supremas que publicó en el diario oficial El Peruano, dio a conocer la designación de los nuevos titulares del Consejo Fiscal (CF) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Así, designó a Clara Rossana Urteaga Goldstein como Presidenta del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ella toma la posta de Luisa Ysila Castillo Soto, Asesora del Despacho Viceministerial de Economía II, que estuvo encargada tras la renuncia de Alonso Segura.

En tanto, nombró a César Luna Victoria como nuevo superintendente de la Sunat, quien reemplaza a Javier Franco Castillo.

Destacados. Clara Urteaga es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. También tiene un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública.

Como presidenta del CF tendrá como rol fundamental evaluar las proyecciones macroeconómicas oficiales del MEF, vigilar el cumplimiento de las reglas fiscales, principalmente que el déficit fiscal no se dispare (que los gobiernos nacional, regional y local no gasten más de los ingresos asegurados).

Ello, considerando que en los últimos años, se incumplió la meta del déficit fiscal, lo que deteriora la calificación crediticia de Perú, lo que implica se le aplique mayores tasas de interés para los préstamos que demande el sector público y el privado.

Pero las recomendaciones del CF no son vinculantes porque es potestad del Gobierno seguirlas o no.

En tanto, la Sunat es la entidad recaudadora de tributos, aplicando normas que permiten asegurar los ingresos para el Gobierno Central.