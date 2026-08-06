Durante una visita a Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, la presidenta Keiko Fujimori supervisó las geomallas que permanecían almacenadas en un depósito.

La mandataria cuestionó que los equipos, adquiridos en 2023, no hayan sido instalados y dispuso destrabar el expediente técnico del proyecto.

La intervención contempla la colocación de 12 geomallas y la construcción de 35 diques de contención en zonas consideradas vulnerables.

Las estructuras serán distribuidas en diez cuencas de Santa Eulalia, entre ellas Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche y Cashahuacra. De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos buscan reducir el impacto de lodo y rocas generado por las lluvias y se proyecta culminarlos en un periodo de tres a cuatro meses.

El proyecto, valorizado en S/ 70 millones, había sido suspendido en 2024. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego deberá sustentar el financiamiento ante el Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que las autoridades locales participarán en el seguimiento de las obras.