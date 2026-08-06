Durante una visita a Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, la presidenta Keiko Fujimori supervisó las geomallas que permanecían almacenadas en un depósito.
La mandataria cuestionó que los equipos, adquiridos en 2023, no hayan sido instalados y dispuso destrabar el expediente técnico del proyecto.
La intervención contempla la colocación de 12 geomallas y la construcción de 35 diques de contención en zonas consideradas vulnerables.
Las estructuras serán distribuidas en diez cuencas de Santa Eulalia, entre ellas Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche y Cashahuacra. De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos buscan reducir el impacto de lodo y rocas generado por las lluvias y se proyecta culminarlos en un periodo de tres a cuatro meses.
El proyecto, valorizado en S/ 70 millones, había sido suspendido en 2024. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego deberá sustentar el financiamiento ante el Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que las autoridades locales participarán en el seguimiento de las obras.
No dejes de leer:
- Keiko Fujimori y canciller Carlos Espá informarán avances sobre próxima visita de papa León XIV
- César Tito Rojas: Juntos por el Perú lo designa como su representante ante la Comisión de Ética
- Rubio renuncia a postular a la alcaldía de Lima y deja el camino libre a López-Aliaga
- Presidenta del PJ enrostra a Keiko en ceremonia
- Piden 120 días de sanción para Pérez Mallqui