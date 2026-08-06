Candidato a la alcaldía renuncia para que su hermano, el alcalde de Bella Unión, busque la reelección

En el último día del plazo establecido por el cronograma electoral, Ronald Bartolomé Vega Taipe renunció de manera irrevocable a su candidatura a la alcaldía del distrito de Bella Unión, en la provincia de Caravelí. La decisión, presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná, reaviva los cuestionamientos sobre una estrategia utilizada por algunas autoridades para mantenerse en el poder pese a la prohibición de la reelección inmediata.

En la carta dirigida al organismo electoral, el candidato señala que su renuncia responde a “motivos de carácter estrictamente personal”. Sin embargo, su salida del proceso electoral deja el escenario despejado para que su hermano menor, Richard Iván Vega Taipe, actual alcalde de Bella Unión y candidato a primer regidor por el partido Ahora Nación, pueda volver a asumir el cargo si su organización política gana las elecciones municipales 2026.

La legislación vigente impide a los alcaldes postular a una reelección inmediata. No obstante, en estas elecciones varios burgomaestres optaron por integrar las listas como candidatos a primeros regidores, mientras un familiar o una persona de confianza encabeza la candidatura a la alcaldía. Si esta última renuncia dentro del plazo permitido, la posibilidad de que el alcalde retorne al despacho municipal queda abierta en caso de resultar electa la lista.

El caso de Bella Unión no es aislado. Con esta dimisión, ya son al menos siete los candidatos a alcaldías que han renunciado durante el proceso electoral en la región Arequipa, dejando expedito el camino para que alcaldes en ejercicio puedan regresar al cargo mediante este mecanismo.

Si bien estas renuncias se realizan dentro del marco legal, la práctica desnaturaliza el espíritu de la norma que prohibió la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, cuyo objetivo era promover la alternancia en el poder y evitar que las autoridades permanezcan de manera continua al frente de los gobiernos locales.