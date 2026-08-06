Durante una actividad oficial en Santa Eulalia, la presidenta Keiko Fujimori se refirió al desarrollo del proceso electoral y expresó su confianza en el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones.

“Confío en que el Jurado Nacional de Elecciones pueda llevar un buen proceso, si es que hay cosas que corregir hacia futuro, esperamos que ellos lo hagan”, declaró ante la prensa.

La mandataria también evitó pronunciarse sobre las renuncias de candidatos registradas ante los jurados electorales. Fujimori explicó que, debido a su función como máxima autoridad del Gobierno, debe mantenerse al margen de las decisiones relacionadas con las listas que participan en los comicios.

“Como primera funcionaria de gobierno, no voy ni puedo pronunciarme por el proceso electoral”, añadió.

Según el seguimiento citado en la información, hasta 39 candidatos a las elecciones municipales y regionales presentaron su renuncia formal ante los organismos electorales correspondientes. Además, los Jurados Electorales Especiales declararon fundadas 11 solicitudes dentro del cronograma establecido.