JEE de Condesuyos coordina con autoridades para prevenir conflictos en las elecciones 2026

A dos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Condesuyos inició coordinaciones con autoridades e instituciones de las provincias de Condesuyos y La Unión para identificar posibles riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios.

Las reuniones del área de Prevención de Conflictos y Comunicaciones del JEE articulan acciones con la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Condesuyos, la Policía Nacional, la Subprefectura Provincial, el Juzgado de Paz de Condesuyos, la Defensoría del Pueblo en Arequipa y la Municipalidad Provincial de Condesuyos.

El objetivo es detectar de manera anticipada situaciones que puedan generar conflictos durante el proceso electoral y establecer mecanismos de coordinación para atender cualquier incidencia antes y durante la jornada de votación.

Como parte de estas acciones, también se promueve la implementación de las iniciativas Voto Informado y noticias falsas, orientadas a brindar información verificada a los ciudadanos y contribuir a una participación electoral basada en datos confiables.

Además, el JEE impulsa la conformación de espacios de trabajo con autoridades y actores locales para fortalecer el monitoreo de los riesgos electorales y coordinar medidas preventivas en ambas provincias.

La jurisdicción del JEE de Condesuyos comprende las provincias de Condesuyos y La Unión, donde para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se habilitarán 33 locales de votación. En estos centros sufragarán más de 26 mil electores, quienes elegirán a las nuevas autoridades municipales y regionales.