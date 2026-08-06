La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no comenzará el 5 de agosto, como establecía inicialmente el cronograma.

El organismo explicó que el cambio responde a que las listas presentadas por las organizaciones políticas aún atraviesan procesos de evaluación ante el Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, el acceso a los espacios de difusión financiados indirectamente por el Estado corresponde a agrupaciones con candidaturas inscritas de manera definitiva.

El cronograma electoral establece que el 5 de agosto vence el plazo para publicar las candidaturas admitidas a trámite. Las inscripciones definitivas serán difundidas el 5 de setiembre, mientras continúan la revisión de expedientes y la resolución de las tachas e impugnaciones presentadas contra las listas.