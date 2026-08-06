Un incendio forestal se registra desde el mediodía de hoy en la comunidad campesina de Challa, distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, donde el fuego afecta la vegetación de la zona, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

De acuerdo con el reporte del responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, las labores para controlar el incendio son realizadas por personal de la Municipalidad Distrital de Cayarani, el subprefecto distrital y pobladores de la comunidad, quienes trabajan para evitar que las llamas se propaguen hacia otros sectores.

Incendio forestal en Cayarani moviliza a pobladores y autoridades

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni afectaciones a la vida o salud de los habitantes de la zona. Sin embargo, el fuego continúa causando daños a la flora, fundamentales para el pastoreo de animales como alpacas y vacunos.

Las causas que originaron el incendio forestal aún no fueron determinadas, pero se harán las investigaciones, una vez que el fuego sea controlado y liquidado.